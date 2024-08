Stenger skolebygg etter mistanke om asbest – 200 elever må flyttes

To bygg ved Gjøvik videregående skole er stengt ned på grunn av mistanke om asbest.

Det melder skolen på sine sider.

Tar ingen sjanser

I forbindelse med et byggeprosjekt ved skolen ble det oppdaget støv i et bygg.

– Det er veldig lite sannsynlig at det er asbest, men vi tar de forholdsreglene som vi skal gjøre, sier rektor Bjørn Matsson.

De jobber nemlig med å fjerne asbest fra et tak utendørs. Siden de ikke kan utelukke at det er asbest i støvet som er kommet inn, stenger de ned to bygg.

– Derfor tar vi alle forholdsregler og stenger ned bygget til vi får et svar på de prøvene som er tatt av støvet.

Oppland Arbeiderblad omtalte stengingen først.

200 elever må flyttes

200 elever blir berørt, og skoleledelsen jobber for å finne nye lokaler til disse.

Eiendomsavdelingen i fylkeskommunen har tatt prøver av støvet, men det vil ta et par dager før de får svar på om det er asbest eller ikke. I tillegg er de nødt til å gjøre rent etter byggestøvet, og dersom det skulle være asbest krever rengjøringen spesialkompetanse.

Begge byggene vil være stengt fram til skolen eventuelt får klarsignal til å åpne byggene.

De håper å være i gang igjen med normal undervisning over helga.

Kan være kreftfremkallende

På Arbeidstilsynets sider står det at asbest kan føre til alvorlige sykdommer, deriblant lungekreft, lungehinnekreft og asbestose.

Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn.