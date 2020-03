Stenger skole og ber folk droppe bursdager og sosiale tilstelninger

Årsaken er at de kan ha hatt kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Kommunen ber alle innbyggerne ta ekstra forholdsregler. Fire personer i Nord-Fron har fått påvist koronasmitte, og over 100 personer er satt i karantene. Kommunen har til sammen drøyt 5.700 innbyggere.

Kriseledelsen i Innlandet fylkeskommune tok beslutningen om å stenge skolen lørdag, i samråd med kommuneoverlege Anders Brabrand i Nord-Fron kommune.

Kommunelegen oppfordrer også til at sosiale sammenkomster ikke blir gjennomført de neste 14 dagene. Dette kan være bursdager, større familieselskap, treninger, konserter eller andre aktiviteter som ikke er nødvendig.

– Ekstraordinære situasjoner trenger ekstraordinære tiltak og råd, sier ordfører Rune Støstad.

BER INNBYGGERNE VÆRE SOLIDARISKE: Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune ber innbyggerne følge de anbefalingene som blir gitt. – Det av hensyn til de som ikke tåler å få et slikt virus, sier Støstad. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han håper alle følger rådene i solidaritet til dem som kan rammes hardt av en eventuelt koranasmitte.

Aktiviteter i regi av kommunen, som ikke er nødvendig å gjennomføre blir også avlyst de neste 14 dagene. Dette gjelder arrangement som kino, ungdomsklubb og andre arrangement som samler mye folk.

– Stor forståelse for skolestenging

Skoleledelsen ved Vinstra vidaregåande skule opplyser at elevene får beskjed om stengingen direkte fra skolen.

– Vi har stor forståelse for at skolen stenges. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg. Her må vi alle bidra til at færrest mulig blir smittet, sier rektor Leif Solheim i en pressemelding.

Det vil nå bli arbeidet med å få opp et alternativt undervisningsopplegg.

– Skolen vil nå legge en plan for hva vi kan gi av undervisning. Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en ordning så fort som mulig, forteller Solheim.

Kriseledelsen i Nord-Fron kommune understreker at øvrige skoler og barnehager går som vanlig inntil videre.