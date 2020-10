Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av en drøy uke har to eldre personer død av covid-19 i Trysil. Begge var brukere av hjemmetjenesten. Samtidig er ni ansatte og fire brukere smittet. Det har tvunget kommunen til drastiske tiltak.

– Stengt ned

– Alle tilfellene er koblet til hjemmetjenesten, sier kommunelege Hanna Rydlöv.

Det har ført til det hun kaller kraftfulle tiltak i sektoren.

– Det er en lockdown. Alle ansatte i hjemmetjenesten er i karantene. Det er omtrent 150 personer. 38 av disse er i full karantene, mens resten er i fritidskarantene, sier Rydlöv.

Det vil si at de kun kan gå på jobb.

LOCK-DOWN: Alle de ansatte i hjemmetjenesten er satt i karantene, opplyser kommunelege Hanna Rydlöv. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ansatte bruker smittevernutstyr når de er i kontakt med brukerne. Kommunelegen mener derfor det er trygt å ta imot hjemmetjenesten.

Gjennom rokeringer skal alle som trenger hjelp likevel få det, og at alle nødvendige helsetjenester skal gjennomføres.

– Vi har utsatt en del tjenester til vi har full kontroll.

Kommunelegen sier at det er tatt mange prøver i de siste dagene, og hun forventer at noen av disse viser smitte.

16 brukere er også i karantene.

Rydlöv understreker at Trysil kommune er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet, fylkesmannen og andre kommuneleger om tiltak.

Depresjon og engstelse

Leder for Eldrerådet i Trysil Tone Sønstebø frykter konsekvensen av at eldre ikke får kulturelle og sosiale opplevelser.

– Både den fysiske og psykiske livskvaliteten blir redusert. Noen kan bli deprimerte og engstelige, sier Sønstebø.

LIVSKVALITET: Leder i eldrerådet, Tone Sønstebø frykter for helsa til eldre. Foto: Anne Næsheim / NRK

Hun tror også at brukere av hjemmetjenesten kan bli redde når de ansatte kommer i fullt smittevernutstyr.

– Men jeg syns kommunen har håndtert dette bra, sier hun.

Ikke redde

Ordfører Erik Sletten (Sp) tror ikke eldre er redde for å få besøk av hjemmetjenesten, tvert imot.

– Jeg tror de har tillit til at de helseansatte følger smittevernreglene. Risikoen er minimal og jeg tror de eldre føler trygghet, sier han.

IKKE ENGSTELIGE: Ordfører Erik Sletten tror ikke eldre er redde for å få besøk av hjemmetjenesten. Foto: Stein S. Eide / NRK

Han oppsummerer situasjonen slik.

– Det er en alvorlig situasjon, men det håndteres bra.

Nytt koronadødsfall i Trysil

Gruppelederen i Trysil største opposisjonsparti, Even Eriksen (Ap), er bekymret over smittesituasjonen i kommunen:

– Det er klart at det er urovekkende. Dette er en kjedelig situasjon.

Eriksen er sjøl pårørende til en eldre. Bestemora på 92 er beboer på sjukehjemmet i bygda.

– Det er kjedelig å ikke kunne besøke bestemor i en slik usikker situasjon. Hun er 92 år og jeg bekymrer meg også for det sosiale. Dette er ikke gøy verken for henne eller andre eldre. Og jeg er bekymra for at eldre i Trysil og ellers i landet må leve med dette i lang tid.

BEKYMRET: Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Even Eriksen er bekymret. Foto: Anne Næsheim / Anne Næsheim

Eriksen er veldig fornøyd med hvordan kommuneoverlegen og helsetjenesten håndterer saken. Men han legger ikke skjul på at situasjonen i Trysil er ekstra kompleks fordi de i perioder har mange turister.

Det kan gjøre smittesporing ekstra vanskelig, men kommunehelsetjenesten håndterer det godt.

Førstkommende mandag er det kommunestyre i Trysil. Eriksen sier smittesituasjonen naturlig nok blir tema der.

– Vi har alle behov for informasjon om ståa, så dette blir ett tema, ja.