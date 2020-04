Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag kveld var rundt 200 personer samlet på Koigen på Hamar. De satt i større og mindre grupper, og det skal ha vært mennesker i alle aldre.

Politiet på stedet måtte be folk om å splitte opp for å følge helsemyndighetenes råd om avstand, men flere valgte å ikke lytte til beskjeden. Noen oppførte seg også ufint mot politiet.

Nå tar Hamar kommune grep for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Sperrer av området

– Vi må sette opp sperringer på deler av området. Det er jo dumt. Det betyr at det er mindre plass å boltre seg på, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

UNØDVENDIG: Ordfører i Hamar, Einar Busterud mener hendelsen på Koigen i går var unødvendig. Nå sperrer kommunen av deler av friluftsområde. Foto: Mette Finborud Børresen

Han synes ansamlingen i går kveld var unødvendig.

– Alle kan telle til fem. De som ikke kan det bør kanskje holde seg inne.

– Det er smittefare forbundet med å være i større grupper, og det er derfor vi har disse reglene.

– Satt i kjempestore grupper

– Det virker litt som at alle egentlig har glemt hele koronapandemien, og at alt er tilbake til det vanlige igjen. Det er det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha vært der nede i går.

HELT GLEMT: Hanna Huse (17) forteller at det virket som at alle som hadde tatt turen til Koigen i går hadde glemt hele koronapandemien. Foto: Privat

Det sier 17 år gamle Hanna Huse. Hun var på Koigen sammen med en venninne i går kveld. Hun forteller om store grupper som satt tett sammen.

– Jeg var der sammen med en venninne, så vi var jo bare to personer, men det var flere kjempestore grupper der med mange flere enn fem personer, sier hun.

Skjerper vakthold

Busterud håper nå at folk velger å nyte det fine været i mindre grupper, med god avstand til hverandre.

– Vi får håpe at avsperringen sammen med bedre vakthold sørger for at folk holder seg i grupper på inntil fem. Det er jo stort sett det folk gjør, så de fleste er jo flinke, men det er tydeligvis noen som mister huet når sola er for høyt på himmelen.