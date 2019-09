Statsrådens «kose-ulv» skal skytes

«Se her! Dette er helt unikt. Dette er Balder. Han er ulv og vel bare tre uker gammel.»

Det sa en tydelig rørt klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, da han i fjor besøkte Letjenna-flokken i Hedmark.

Nå er det vedtatt at Balder og hans flokk skal skytes, sammen med to andre flokker.

Rovviltets Røst, Naturvernforbundet og NOAH har allerede gjort det klart at de påklager fellingsvedtaket.

Under møtet sa leder for rovviltnemnda, Arnfinn Nergård, at beitenæringa i Rendalen er kritisk truet.

Rovviltnemnda ønsket i et møte 20. august å vedta felling tre flokker innenfor ulvesona, Letjenna-flokken i Hedmark, Rømskog-flokken i Østfold og Mangen-flokken i Akershus.

To og en halv flokk

I praksis er det to og en halv ulveflokker som skal tas ut.

– Det blir i praksis tre flokker hvis vi finner grenseflokken i Norge når den skal tas ut. Men vi kan risikere at den er på svensk side, sier Reidar Åsgård i rovviltnemnda.

Leder i rovviltnemnda, Arnfinn Nergård, føler de har fattet et greit vedtak, og at de vil nærme seg Stortingets bestandsmål dersom de tre flokkene blir tatt ut.

– Vi ble anbefalt å ta ut én flokk, nå tar vi ut to helnorske og en grenseflokk. Vi går ned på bestandsmålet i øvre del. Men vi skal ha en sikkerhet på at vi ikke overdriver og oppfyller bestandsmålet for neste år, sier Nergård.

Les også: Skal felle 12 ulver utenfor ulvesona

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), var en av to i nemnda som stemte imot forslaget om å felle de tre flokkene.

– Det er fordi ulven er en kritisk truet art, som vi har et internasjonalt ansvar å ta vare på. Svenske myndigheter har vedtatt at de ikke skal ha jakt på sin del av ulvestammen, for den er truet. Det mener jeg vi burde gjort i Norge, også. I det området ulven skal ha prioritet, inne i ulvesona, sier hun.

Skal skyte «Balder»

Minister med favnen full av ulvevalper. Nå kan statsråd Ola Elvestuen få en sak om felling av den samme ulveflokken i fanget. Foto: Skjermdump

I dag møttes nemda på nytt. Der ble det vedtatt å felle flokkene i begge revirene.

Letjenna-reviret fikk stor oppmerksomhet etter at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i fjor besøkte flokken.

Statsråden falt nærmest pladask for de søte ulvevalpene. I en video på sin egen Facebook-side holder han opp en ulvevalp han har døpt «Balder».

Han var den gang med Statens naturoppsyn på ulveregistrering i reviret i Letjenna i Hedmark.

NOAH demonstrerte foran dagens nemndsmøte. - NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av meningen med ulvesonen - å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse, sier leder i NOAH, Siri Martinsen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I videoen legger han ikke skjul på at hva han synes om de mektige rovdyrene.

«Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge, og at vi trenger en levedyktig bestand, så er det han her. Han er et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk».

Anket august-vedtak

Leder i rovviltnemnda, Arnfinn Nergård. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I august vedtok nemda felling av 12 ulver utenfor ulvesona. Det vedtaket har Naturvernforbundet anket til nettopp klima- og miljøministeren.

– Det betyr at det er fler dyr som skal skytes, enn det faktisk finnes, påsto fagleder Arnodd Håpnes.

Den påstanden var nemndleder i Hedmark, Arnfinn Nergård, uenig i.

– Det er klart det finnes flere dyr i det området der. Men nå er det opp til miljøverndepartementet å avgjøre klagen, sa Nergård

– Vi vedtok akkurat det som vi ble faglig anbefalt, sa Nergård.