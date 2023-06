Jonas Gahr Støre fikk en både varm, solfylt og fargerik dag i fjellbygda.

– Den har vært fylt av veldig mye glede, musikk, og det som pride skal være. Og så vet vi at mange har gått og følt på en usikkerhet de siste dagene i lys av det som skjedde i fjor og det som gjelder tryggheten for å gå i tog. Men her oppe i fjellet, og på Tynset, hvor det er Fjellfri har det vært en fantastisk flott dag, sier Jonas Gahr Støre.

Han gikk først i Pride-paraden og holdt appell etterpå.

– Jeg kjenner på et samhold mellom folk her som stiller opp sammen og står sammen, og det er utrolig viktig, sier Støre.

Pride ble arrangert på Tynset for første gang i fjor. At statsministeren skulle takke ja til å delta i år, hadde ikke leder i Fjellfri, Ine Haugland, regnet med.

– Det er skikkelig stas.

Frykt etter Oslo-skytingen

Men det er ikke bare glede under pride, men også mye spenning, frykt og usikkerhet.

Etter skytingen i Oslo i fjor sommer, og en rekke trusler og hatmeldinger til både enkeltpersoner og arrangører, er flere nervøse for å delta på festen.

Derfor er politiet tungt til stede på arrangementene.

Jonas Gahr Støre mener pride er like viktig, om ikke enda viktigere i år.

– Jeg vil jo si at det har vært viktig hvert år. Men kanskje ekstra viktig i år, ja.

Han understreker at dette er en av menneskerettighetene vi har, å kunne markere oss, si ifra og ha fest.

– Det er så mye liv og glede i dette, at jeg håper vi får se det mange steder i landet, sier statsminister Støre.

En klump i magen

Leder i Fjellfri, Ine Haugland, er storfornøyd med dagen, som hun har gledet seg til lenge og jobbet så hardt med.

– Det er veldig, veldig fint. Det er så fint å stå her i dag og se så mye folk. Da er det virkelig verdt det. Jeg har grått i en time nå, tror jeg, sier Ine.

KJEMPEFORNØYD: Ine Haugland er leder i Fjellfri og har stått bak arrangementet på Tynset. Foto: Mats Sparby

Fjellfri på Tynset har jobbet mye med sikkerheten. Det som skjedde i Oslo i fjor har også preget deres arrangement, forteller Haugland.

– Vi har jo en liten klump i magen. Vi har det veldig i bakhodet.

De har hatt dialog med politiet siden januar, og med PST og Statsministerens kontor, og brannvesenet, så hun sier de har følt seg trygge.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det i dag. Men jeg tenkte mye på det i natt. Jeg var mye våken, sier Ine.

Feirer friheten

Pride feires en rekke steder i hele juni.

Denne helga var starten på markeringen og det har vært Pride-arrangementer blant annet i Bergen, i Sandvika og på Otta i Gudbrandsdalen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han syns det var viktig å delta på arrangementet på Tynset, som hadde sin første Pride-feiring i fjor.

– Det å kunne støtte dette arrangementet som kom i gang her i fjor, det var det viktig for meg å gjøre. Og så fikk det en særlig betydning i år, at vi kunne gi trygghet til de som går i tog, og det tror jeg de har hatt. En veldig fin opplevelse, sier Støre.

Knusende rapport

Evalueringsutvalget som har jobbet med Oslo-skytingen i snart et år, har konkludert med at terroren som rammet det skeive miljøet i Oslo i fjor, kunne ha vært unngått.

Jonas Gahr Støre sier de tar rapporten på største alvor.

– PST har jobbet med denne tematikken det siste året, så det er mye som har skjedd der. Men nå må vi følge opp det, og der det er forbedringspunkter må politiet og PST jobbe med det.