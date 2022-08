Helsetilsynet har oversendt saken om gjerningspersonen i dobbeltdrapssaken på Otta til Statsforvalteren i Innlandet.

Nå skal Statsforvalteren undersøke helsehjelpen til den siktede.

Både Sel kommune og Sykehuset Innlandet HF meldte fra om den alvorlige hendelsen på Otta til Statens helsetilsyn.

Nå har Statens helsetilsyn overført saken til Statsforvalteren i Innlandet og de åpner en tilsynssak. Det melder Statsforvalteren i en pressemelding.

Var innlagt på nedlagt psykiatrisk sykehus

Forsvarer Anders Bjørnsen har tidligere bekreftet til NRK at klienten hans har hatt en langvarig historie med psykisk helse og helsevern.

Mannen var innlagt på Bredebygden Psykiatriske Sykehus, en nå nedlagt institusjon i Otta.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon i to uker.

Fredag bekrefter den siktedes forsvarer Anders Bjørnsen at den siktede har samtykket til videre varetektsfengsling i 12 uker. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sier hans forsvarer.

Politiadvokat Lars Rune Ringvik bekrefter at politiet begjærer siktede varetektsfengslet for en ny periode.

Det er planlagt nye avhør neste uke.

Sel kommune skal under lupen

To dager etter drapene meldte Helsetilsynet at de hadde fått et varsel fra Sel kommune etter hendelsen.

Både kommunen og sykehuset opplyste til NRK at de har plikt om å varsle Helsetilsynet ved alvorlige hendelser.

Rett etterpå mottok de et nytt varsel, denne gangen fra spesialisthelsetjenesten.

Nå skal altså Statsforvalteren i Innlandet føre tilsyn med Sel kommune.

– Nå har vi fått oversendt dokumentasjon fra Statens helsetilsyn for lokal oppfølging av saken videre, forteller seniorrådgiver Tony Heyerdal.

Tilsynet innebærer at statsforvalteren kommer til å be om opplysninger fra de som har behandlet mannen.

– Sakens alvor gjør at helsetjenesten kan knyttes til den. Derfor vil vi undersøke hva som har skjedd for å unngå at noe liknende skjer igjen, sier Heyerdal til NRK.

RÅDHUS: Det er Sel kommune som nå skal undersøkes i Statsforvalterens tilsynssak. Foto: Alexander Nordby / NRK

Ektepar mistet livet

Et ektepar i 80-årene ble 1. august funnet døde i sin bolig på Otta. Begge hadde knivskader.

Den siktede ringte selv nødetatene om knivstikkingen som skjedde i et boligkompleks på Otta mandag. Politiet kom til stedet, og fant to døde personer i en av leilighetene.

Venner av paret beskrev drapet som uvirkelig.

– Forventet

Kommunedirektør Solveig Nymoen i Sel kommune, sier det er forventet at det nå blir et tilsyn.

– Det er helt jo i tråd med det vi har forventet ut fra det alvoret som er i saken. Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for å belyse saken ut fra de spørsmål som blir reist. Skulle det vise seg at vi har noen læringspunkter, så vil vi selvsagt ta med oss det. Det er i alles interesse at denne saken blir godt belyst, sier hun.

Nymoen sier at dobbeltdrapet på Otta har preget befolkningen i Sel.

– Selv har jeg jobbet i kommunal sektor i 30 år. Jeg har vært gjennom situasjoner med flom, ras og brann. Men en slik krisesituasjon som nå, med et slikt alvor, det preger en. Vi har mye etterarbeid for mange berørte. Ikke minst omtanke for de etterlatte og de som er beboere i området, sier hun.

Har dere gjort egne undersøkelser som avdekker om dere kan ha gjort noen feil i oppfølgingen av den siktede personen?

– Det har jeg ikke kjennskap til, sier hun.