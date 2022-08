Statens vegvesen stenger 14 bruer

Statens vegvesen stenger 14 fagverksbruer i tre

Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar.

Det skriver de i en pressemelding.

Mandag kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen i Innlandet.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samferdsminister Jon-Ivar Nygård var på befaring mandag etter brukollapsen.

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen. Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsministeren.