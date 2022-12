Laila Dufseth fra Hamar viser fram det litt slitte førerkortet sitt. Det er av de store, plastlaminerte førerkortene som ble utesteda fra 1. april 1979 til og med 31. desember 1997.

– Jeg husker godt da jeg tok dette bildet. Jeg gikk jo i tredjeklasse på videregående, så en skulle jo se ordentlig ut, humrer hun.

For Laila er et langt forhold over. Nå blir det nytt bilde og nytt førerkort. 1. januar 2023 er nemlig ikke disse førerkortene lenger gyldige.

UTGÅR PÅ DATO: Det er disse førerkortene som må fornyes. Foto: Statens vegvesen

Nå haster det

Dufseth er én av i alt 31.899 personer som Statens vegvesen nå etterlyser som enda ikke har fornya førerkortet sitt.

– Dersom en ikke fornyer førerkortet innen 1. januar 2023, er førerkortet ugyldig og en har derfor ikke lov til å kjøre bil lenger, sier Linda Charlotte Bergmann Hichour som er kontorsjef i Statens vegvesen i Innlandet.

Kjører en med et ugyldig førerkort, risikerer man 5.000 kr i forelegg. Fra april blir man anmeldt dersom en blir stoppa i kontroll.

ANSVARLIG: Linda Charlotte Bergmann Hichour er kontorsjef ved flere trafikkstasjoner i Innlandet. Hun håper flest mulig fornyer førerkortet sitt før det er for sent. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

– Vi er bekymra for at så mange fortsatt ikke har fornya førerkortet. Nå haster det for de som vil fortsette å kjøre etter nyttår, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Bergmann Hichour i Statens vegvesen opplyser at de har godt med ledige timer, og presiserer at det er rom for å klare det innen frista.

– Men da er vi avhengige av at folk vier oss et lite besøk, sier hun.

Time kan bestilles på Statens vegvesen sin hjemmeside. Alle det gjelder har fått flere SMS fra vegvesenet.

Håper på 34 nye år

– Da har jeg fått nytt bevis, smiler Dufseth i det hun spaserer ut av trafikkstasjonen.

Hun synes det er litt rart å skulle bytte ut det gamle kortet. Det har vært med på mye, men hun understreker at det heldigvis ikke har vært med på noen uhell siden hun fikk det.

– Det har ikke vært noe råkjøring. Eller – det har kanskje blitt et par fartsbøter, innrømmer hun, men presiserer raskt at hun i alle fall aldri har mista det.

– Nå har jeg hatt det i 34 år, og jeg har planer om å i alle fall ha det i 34 år til.