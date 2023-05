Regjeringa tilbyr bøndene 3,3 milliardar kroner. Det er under halvparten av kravet frå Noregs bondelag.

Dei kravde at staten skulle legge 6,9 milliardar kroner på bordet.

– Staten legg med dette fram eit svært godt tilbod, som viser ein sterk prioritering av norsk jordbruk frå regjeringa. Dette gir moglegheiter for ein betydeleg inntektsvekst og er nødvendig for å bidra til tryggleik for norsk matproduksjon og auka sjølvforsyning, seier Viil Søyland, statens forhandlingsleiar.

Regjeringa vil gi bonden ein lønnsvekst på 40.000 kroner per årsverk, medan bøndene kravde 120.000 kroner.

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorleg, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden framleis vil vere matprodusent.

Det sa leiar av Noregs Bondelag, Bjørn Gimming, då han la fram kravet bøndene i jordbruksoppgjeret i slutten av april.

Rekordstort oppgjer i fjor

I fjor var jordbruksoppgjeret rekordhøgt.

10,9 milliardar kroner i samla oppgjer skulle sikre norske bønder ein betydeleg inntektsvekst.

Men tal frå Budsjettnemda for jordbruket (BFJ) viser at det ikkje er tilfellet.

Partileiar i KrF og tidlegare landbruksminister, Olaug Bollestad, meiner tilbodet regjeringa i dag har gitt bøndene er langt frå godt nok.

– Dette tilbodet er ikkje godt nok. Det er mange bønder som tel på knappane no. Når berre éin av fire vil tilrå ungdommen ei framtid som matprodusentar, er dette ein alvorleg situasjon.

– Dette bør opprøra alle nordmenn. Me vil alle kjenna på konsekvensen av svekka sjølvforsyning og svakare distrikt.



No er det viktig at staten strekkjer seg, meiner Bollestad.

– Eg er oppteken av at forhandlingsinstituttet blir bevart, og ønskjer partane lykke til med forhandlingane!

– Kanskje ikkje bøndene sin tur i år

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen meiner landbruket bør dempe forventningane til årets forhandlingar med regjeringa.

– Det var eit bra landbruksoppgjer i fjor. Eg trur ikkje ein kan rekne med at det blir noko liknande i år, seier Andreassen til Nationen.

Han viser til at regjeringa har strupt igjen pengesekken på fleire frontar i det siste.

ANDRE FOKUS: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen meiner landbruket må fokusere meir på 2030 enn å få fullt gjennomslag i årets oppgjer.

Andreassen meiner Noregs bondelag tenker kortsiktig når dei stiller høge krav i årets oppgjer.

Økonomen meiner dei to siste oppgjera ikkje er så ille sett under eitt, og at det kanskje ikkje er bøndenes tur i år.

I staden ber han norsk landbruk om å tilpasse seg korleis marknaden og folk sine preferansar ser ut i 2030.

– Det viktigaste er ikkje dette oppgjeret, men at ein byrjar å tenke litt langsiktig om landbrukets rolle i samfunnet og passe på at dette oppgjeret tek oss i den riktige retninga.

Brot før forhandlingane

I år er det berre Noregs Bondelag som forhandlar med staten i jordbruksoppgjeret.

Tidlegare har dei to store bondeorganisasjonane, Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, stått saman i forhandlingane med eit felles krav.

Men i år vart dei ikkje samde om kravet.

Bondelaget og Småbrukarlaget er ueinige i kor mykje pengar bøndene skal krevje og korleis ein skal rekne seg fram til denne summen.