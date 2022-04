Ap og Sp talte varmt for miljøprosjektet sammen med de andre opposisjonspartiene under den forrige regjeringa som avslo søknaden.

Forventningene var derfor store da ny regjering var på plass.

I dag klokka 11.30 presenterer næringsministeren og finansministeren en løsning for at storfabrikken skal bli en realitet.

HAR VENTA: Direktør ved Forestia i Våler Terje Sagbakken ved en av flishaugene fra fersk skog. Nå blir disse haugene blandet med flis fra brukte trematerialer som ellers ville ha blitt brent. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Etter det NRK erfarer gir de sponplatefabrikken Forestia den garantien bedriften trenger for å bygge en klimafabrikk som blir unik i norsk sammenheng.

Det vil gi 100 nye arbeidsplasser distriktsarbeidsplasser i Solør og bli et grønt prestisjeprosjekt for regjeringen.

Blir brukt i stedet for brent

Det er flere år siden Forestia i Våler, som har 200 arbeidsplasser, begynte å jobbe med planene om en klimafabrikk.

Dette er Forestia: Ekspandér faktaboks Forestia i Våler i Innlandet er i dag en av Skandinavias største sponplatefabrikker.

200 ansatte gjør om sagflis til gulv, vegger og tak i byggeprosjekter.

Fabrikken ligger på Braskereidfoss i Våler kommune i Innlandet.

Forestia er en del av Byggma konsernet. (Kilde: Forestia.no)

I stedet for å bare bruke flis fra fersk skog til å lage sponplater ville de blande inn flis fra brukte trematerialer.

STØRSTE SPONPLATEFABRIKK: Forestia er en av Skandinavias største sponplatefabrikker. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Treavfall utgjør 20 prosent av avfallet i Norge. I dag brennes det opp i stedet for at det gjenbrukes.

Produkter fra tre binder store mengder karbon. Når returtre gjenbrukes i nye produkter forlenges det med mange år.

Det er ingen anlegg i Norge i dag som har kommet så langt med de planene i så stor skala som Forestia i Våler.

Har venta på støtta

Forestia tar størstedelen av investeringene ved klimaprosjektet på 250 millioner kroner. Men siden det er en stor investering er det ikke i seg sjøl bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Derfor søkte de om 25 prosent av kostnadene i støtte fra staten. Men tross fokus på det grønne skiftet lot pengene vente på seg.

Avslaget kom i desember 2020. Opposisjonen på Stortinget protesterte. Næringskomiteen mente også at klimaprosjektet burde få støtte til å sette i gang.

FANT LØSNING: Før stortingsvalget 2021 var Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum på Forestia i Våler og snakket varmt om at planene om klimafabrikken burde realiseres. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har vært opptatt av at Forestia skal få starta opp planene om en klimafabrikk.

I formiddag kommer detaljene. Hvor mye penger Staten vil bidra med er ennå ikke kjent, men fabrikken har søkt om 80 millioner kroner i støtte.

De besøkte Forestia 200 dager før valget. Da ny regjering var på plass høsten 2021 ble det derfor tent nytt håp i Våler.

Grønn satsing og prestisjeprosjekt

I Hurdalsplattformen var det et punkt som var skreddersydd for sponplatefabrikken i Våler.

Der sto det at den nye regjeringa vil legge til rette for at det blir bygd anlegg for gjenvinning av brukt tremateriale fra bygg som sikrer at materialet kan brukes til ny industriproduksjon.

Og i statsbudsjett ble det bevilga 100 millioner til Innovasjon Norge for å satse på grønn industri.

Nå drypper det på fabrikken i Solør, en region med stor arbeidsledighet, som får 100 nye arbeidsplasser.