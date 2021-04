Politiet i hele landet går nå ut med en felles advarsel.

Våren er rett rundt hjørnet, og mange skal ta vårvasken og skifte dekk på bilen.

Men før du bestiller deg time til dekkskift, er det noen ting du bør tenke på.

Kjøper du bilpleietjenester til svært lave priser, kan du nemlig bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere.

Dette er et stort problem, forteller Tone Rønning, leder for arbeidslivskriminalitet i politiet i Innlandet.

BILDEKK: Våren er tid for dekkskift, og politiet advarer nå mot useriøse aktører i blant annet dekkbransjen. Foto: Mette Vollan / NRK

Milliardtap i skatter og avgifter

Ifølge politiets egne tall går statskassa årlig glipp av 12 milliarder kroner i tapte inntekter, som følge av arbeidslivskriminalitet.

En del av disse tapte inntektene skyldes svart arbeid i bilbransjen, noe politiet mener det er viktig å bemerke seg nå når vi nærmer oss dekkskift-sesongen.

Denne typen kriminalitet går utover mange uskyldige mennesker, samfunnsgoder og bedrifter som ønsker å drive seriøst, forteller Rønning.

Hun sier arbeidslivskriminalitet er et prioritert felt for politiet.

– Det er snakk om menneskeskjebner. Det er utnyttelse av mennesker som kanskje ikke har noen andre valg enn å gjøre jobben de får beskjed om å gjøre. Kanskje får de også dårlig betaling, eller ingen betaling i det hele tatt.

LURER SEG UNNA: – Vi ser at arbeidslivskriminelle er flinke til å tilpasse seg regler som er satt, og til å finne nye veier for å tjene penger, sier Tone Rønning i politiet. Foto: Mette Vollan / NRK

Kan være farlig

Tom Ruud driver en dekkbedrift i Lillehammer, som de neste to ukene skal skifte 12 000 dekk.

Til tross for mange kunder, får han ofte spørsmål om hvorfor tjenestene hos bedriften hans koster så mye.

Dette mener han er en indikasjon på at folk har sett lavere priser hos useriøse aktører.

– Når ting er for billig til å være sant, så er det ofte ikke bra. Det koster penger å drive en sikker og god bedrift, der de ansatte blir ivaretatt, retningslinjer fra staten blir fulgt og brannvern er i orden.

SIKKERHET FØRST: – Det er viktig at de som utfører arbeid på bilen din er kvalifisert og at de har den kunnskapen som skal til for å gjøre bilen trygg, mener Tom Ruud, daglig leder på Dekk1 Lillehammer. Foto: Mette Vollan / NRK

Ruud har forståelse for at folk kan la seg friste når prisene er lave, men sier det kan være direkte farlig å bruke en useriøs aktør til bilpleietjenester.

– Disse aktørene har sannsynligvis ikke de riktige kvalifikasjonene for å sette på dekkene dine på en riktig måte. Uansett hvor fristende det er å betale litt mindre, så bør sikkerheten komme først, sier han.

Mønsterdybde Ekspandér faktaboks Mønsteret i dekket avgjør hvor godt grep hjulene har uansett vær- og føreforhold. Det er absolutt ikke å anbefale å reise ut med dekk som er slitt i nærheten av minimumsgrensen. På sommerdekk er kravet minst 1,6 mm, men NAF anbefaler minimum 3 mm. På vinterdekk er kravet 3 mm, men NAF anbefaler minimum 4 mm på biler under 3500 kilo.

Gjør en forskjell

Tone Rønning mener at vanlige forbrukere kan være med å få en stopper på problemet.

Hun forteller at en bør sjekke opp bedriften på Brønnøysundregistrene, og at den betaler moms, før en bestiller dekkskift.

Rønning sier også at folk bør betale med bankkort og be om kvittering etter handelen.

– Betaler du med kontanter kan du være med å bidra til arbeidslivskriminalitet. Mye av denne kriminalitet klarer å drive videre, nettopp fordi de får kontanter.

Her er tipsene fra politiet:

Betal med kort.

Få kvittering.

Benytt steder du kjenner til, som du er trygg på at drives seriøst og som drives hele året.

Ikke vær naiv. Husk at prisen minimum skal dekke: Merverdiavgift 25 % av utsalgsprisen, timelønn for dem som gjør jobben (doble timelønnen for å dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikringer etc.), utgifter for lokaler, produkter og utstyr og administrasjonsutgifter, skatter og avgifter.

Bilen klar for vårvask og dekkskifte? 🚔☀️ Her er noen tips til å forebygge svart arbeid; du kan nemlig hindre at... Posted by Politiet on Saturday, April 10, 2021

Politiet er ofte ute på kontroller for å sjekke at de ansatte på forskjellige bedrifter har arbeidstillatelse, og for at bedrifter følger regelverket.

Blir det oppdaget en aktør som ikke følger regelverket kan politiet anmelde saken og bedriften kan få bot i 100 000-kronersklassen.