– Nå kommer det et nytt, moderne slakteri her som vil være en stor mulighet for landbruket i regionen.

Det sier Terje Wester, daglig leder i Gudbrandsdal slakteri AS.

Onsdag ble det kunngjort - Gudbrandsdal Slakteri blir en realitet. Lokalene skal ligge på Sandbumoen i Sel kommune og byggeprosessen starter fortløpende.

Dette skal være en av de største næringssatsingene Nord-Gudbrandsdalen på lenge.

Det er på denne tomten i Sel kommune at det nye slakteriet skal ligge. Byggestart blir i august måned og målet er at driften skal være i gang høste 2025. Foto: Even Lusæter

– Krevende

Veien hit har vært omfattende. Helt siden samvirkeselskapet Nortura la ned sitt slakteri i Gudbrandsdalen i 2019 har det vært mye forventninger rundt planene om et nytt slakteri.

At ting endelig er på plass er en lettelse for Wester.

– Etter lang tids planlegging og venting, så forteller vi i dag at nå begynner bygginga. Det har vært en krevende periode med tanke på både prisutvikling og usikkerhet, sier han.

I 2019 demonstrerte hele bygda da 78 mennesker mistet jobbene sine. Les mer om det her:

Bytte av investorer

Tilbake i 2021 meldte Gudbrandsdal Slakteri AS at de skulle starte et nytt slakteri med blant annet Grillstad. Dette samarbeidet ble det ikke noe av fordi Grillstad trakk seg i 2023 og byggeplanene ble satt på vent.

Nå er det rogalandsbedriften Jæder Ådne Espeland AS som er hovedinvestor. Den private bedriften produserer kjøttvarer til storhusarbeidsbransjen og omsetter for ca. 1 milliard kroner.

Jæder har i førsteomgang investert 300 millioner kroner i prosjektet.

– Grillstad skulle være med på eiersida, og så trakk de seg. Hva gjør at dere nå går løs på dette på egen hånd?

– Fordi vi har tro på det. Denne regionen har enormt lange tradisjoner for landbruk. Og så har vi tro på norsk landbruk. Den viktigste måten å vise det på, er at vi satser og investerer, sier Guro Espeland, daglig leder i Jæder.

Her er en illustrasjon over det nye anlegget som skal bygges. Merk at denne illustrasjonen kan fravike fra faktisk oppført bygg. Foto: Gudbrandsdal Slakteri

– Vi skal starte bygging nå i august. Og så er målet at driften skal være i gang i tidlig høst 2025, sier Espeland.

Nye arbeidsplasser

I tillegg til Jæren har både Vågå, Sel, Lom og Nord-Fron kommuner bidratt økonomisk.

– Vi tror det å få tilbake et lokalt slakteri skaper mer framtidstro, mer investeringslyst og mer stolthet i Gudbrandsdalen, sier Terje Wester.

– Gudbrandsdalen er jo glad i samvirkeorganisering. At Jæder står bak, tror du det har noe å si for det lokale engasjementet?

– Nei, jeg tror ikke det. Vi har lyst til å være et godt slakteri for alle lokale bønder. Og så vet vi at det er sterk konkurranse. Vi må gjøre oss fortjent til å få slakte. Vi må gi topp service. Vi tilbyr kort inntransport, god dyrevelferd, moderne anlegg, og vi skal være konkurransedyktige på pris, sier Wester.

Slakteriet vil kunne åpne opp for nye arbeidsplasser i kommunen. Ifølge Guro Espeland vil det bli omtrent 60 arbeidsplasser.

Nortura møtte enorme protester da de la frem forslag om nedleggelse av hjørnesteinsbedriften på Otta i Gudbrandsdalen. Her fra demonstrasjonen i 2019. Foto: Even Lusæter / NRK

En av dem som var på Sandbumoen onsdag, var Kjetil Eide. Han leder foreningen Kua mi får dere aldri, som kjempet for å bevare slakteriet til Nortura på Otta i 2019.

– Dette er noe av det største stedet jeg har vært med på. Det er en stor dag for Oppdal og Gudbrandsdalen. Én ting er arbeidsplassen, noe annet er dyrevelferd. Et stort område får nå mye stupere vei for dyrene sin del, sier Eide.