Stans i togtrafikk på Rørosbanen

Det er full stans i togtrafikken mellom Tynset og Tolga. Det melder Bane Nor på sine sider. Stansen skyldes en hendelse ved sporet, og de skriver kvart over fem onsdag at dette kan ta tid.

Det er Rørosbanen mellom Hamar og Trondheim S som kan bli påvirka av stansen.