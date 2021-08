Sigrid Vikøren Wangen (15) og Lotte Aksnes Lundemo (16) ser seg rundt i lokalene hvor de kommer til å tilbringe hverdagene framover.

– Endelig kan vi spille teater i skoletida, sier Lotte.

Mandag starter begge på førsteåret ved Create Lillehammer kreative videregående skole. Begge gleder seg til å kombinere vanlige skolefag med scenisk teater og film.

– Etter ungdomsskolen følte jeg meg ganske metta med teoretiske fag, og tenkte dette var en fin mulighet til å utforske andre interesser samtidig som jeg får studiekompetanse, sier Sigrid.

Venninnen Lotte gleder seg til å friske opp kunnskaper fra da hun spilte mye skuespill, både i amatørteatret og i andre sammenhenger da hun var yngre.

– Det blir gøy å komme seg inn i det igjen når man har hatt en lang pause, sier hun.

PRØVESITTER VED PULTEN: Sigrid og Lotte sjekker klasserommet få dager før skolestart.

Snart hundre private videregående skoler

Bare i Lillehammer er det nå to private videregående skoler, og tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det snart er hundre slike rundt om i landet:

I 2019 var det 93 private videregående skoler i Norge. I 2021 har tallet steget til 97.

I forrige skoleår gikk litt over 16 000 norske ungdommer på en privat videregående, eller friskole som det nå heter. Det er rundt to tusen flere enn for 8 år siden.

6 nye private videregående skoler er godkjent for å kunne starte opp høsten 2021.

Det er mange måter å lære på. Fikk du med deg denne?

Vil skape større forskjeller

At det blir stadig flere private skoler er ikke Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, glad for.

– Jeg er kjempebekymra over at Høyre har liberalisert regelverket slik at vi nå har fått nesten en dobling i antall private skoler. Dette gjelder både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler.

Tvedt Solberg mener at noen har fordel av at de har foreldre med god økonomi, og at det vil skape større ulikheter i samfunnet.

Han viser til at regjeringen siden 2013 har godkjent til sammen 22.500 nye privatskoleplasser og 175 nye privatskoler.

– Dette er rett og slett et angrep på felles- skolen.

Der Høyre i sin tid gjorde en oppmykning og tillot flere privatskoler, vil Arbeiderpartiet stramme inn, sier Torstein Tvedt Solberg.

BEKYMRET: Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg Foto: Vidar Ruud / NPK

Viktig med mangfold

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Kent Gudmundsen, mener det er viktig med både offentlige og private videregående skoler.

– Vi vil ha et sterkt tilbud av offentlige skoler. Samtidig er det viktig at det finnes private aktører som gjennom sin kreativitet kan være med og utfordre skole- Norge, sier han.

Gudmundsen mener Arbeiderpartiet bommer i sin kritikk.

– Dette er et gode for samfunnet og den enkelte elev. Valgfrihet er viktig, sier han.

VIL HA VALGFRIHET: Høyres utdanningspolitiske talsperson Kent Gudmundsen Foto: Elise Holdal / NRK

Jobber hardt

Rektor ved Create, Bjarne Nyrud, sier skolen søkte om å bli en vanlig offentlig skole. Da det ikke ble godkjent, bestemte de seg for å starte opp som privat skole for tre år siden.

I år er første året de har elever ved alle tre trinnene, totalt 110 elever.

– Det koster 15 000 kroner i året å gå på denne skolen. Vi har gjort alt vi kan for å presse den prisen så lavt som mulig, sier han.

De har jobbet hardt for å etablere et bra tilbud for elevene.

– Det viktigste vi kan gjøre er å etablere et tilbud som er så godt så mulig for elevene, sier rektor.

KOSTER: Rektor ved Create Bjarne Nyrud sier de har jobbet med å presse ned foreldrebetalingen.

Det er ikke bare elever og rektorer som jobber hardt. Sjekk tipsa til Julie som vant Norseman i år.

Sigrid Vikøren Wangen og Lotte Aksnes Lundemo vurderte også den offentlige videregående skolen før det endelige valget falt.

– På en skole hvor mange har de samme interessene får man fortere venner, og det var avgjørende for meg, sier Lotte.

Sigrid er enig.

– Førsteinntrykket etter at jeg var på besøksdag var at det var et bra miljø og at her er lærerne veldig imøtekommende, sier hun.