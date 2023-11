– Vi ser at mange revurderer konseptet Black Friday, sier leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Ikke alle har økonomi til å selge varer til rabatterte priser, eller mener at Black Friday ikke er forenlig med butikkens merkevare eller fokus på bærekraft, påpeker Hammerstad.

Ifølge Virke er det en trend at tilbud og kampanjer spres mer utover hele november og desember, og ikke bare på selve dagen.

Han snakker om handels-bonanzaen vi finner på kjøpesentre og i nettbutikker.

Salgsdagen Black Friday har blitt til Black Week. På mandag kommer Cyber Monday. Og flere strekker salgsuka til å vare hele måneden og vel så det.

Salg hele året

Mellom en sokkehylle og en kleshenger full av gensere på CC Hamar finner vi en ambivalent Ragnhild Andreassen.

Hun sier hun både er for og imot Black Friday. Mest imot, lander hun på.

– Det er så mye tilbud i butikkene hele året.

Sondre Mathiesen setter stor pris på Black Friday. – Jeg tror det er en bra måte for de aller fleste butikkene å tjene noen ekstra penger på.

Borti korridorene mener Sondre Mathiesen at Black Friday er en flott mulighet for å spare penger.

– Som student setter jeg stor pris på det, sier han.

– Ikke bærekraftig

Ikke alle butikker kappes om å sette prisene ned mest mulig.

Klesbutikken Hvit tråd satser på frodig julestemning fremfor svære tilbudsskilt.

At kunder ser på Black Friday som en kjærkommen mulighet til å gjøre kupp i trange tider, har butikkansatt Hanne Lucy Sterud full forståelse for.

– Men vi kan ikke kjøpe inn store kvanta av nyheter for så å dumpe dem på salg. Det er ikke bærekraftig, og flere av våre leverandører ønsker ikke at vi er med på Black Friday.

– Vi vil heller ha fokus på en god handleopplevelse, bruke tid på å faktisk pakke inn en julegave til kunder, sier butikkansatt Hanne Lucy Sterud i Hvit tråd.

Eierne av Hvit tråd, Kristin Engeli og Christina Falch, mener at tilbudsjag kan bidra til flere impulskjøp, og i ytterste konsekvens overproduksjon.

De vil heller at kundene investerer i noe de faktisk ønsker seg.

Dessuten: Marginene for en nisjebutikk er ikke like store som for store butikkjeder, mener Engeli.

Vil tilbake førjulstiden

Eierne av nisjebutikken håper flere vil følge deres eksempel og ta tilbake den gode førjulstiden uten tilbudskaos og kjøpepress.

– At andre har Black Week, så må vi også, er en filosofi vi ikke er enig i. Man bør ta det standpunktet som er best for sin bedrift på lang sikt, sier Engeli.

Det er knapt mulig å gå inn i en butikk uten å bli møtt med tilbudsskilt.

Ikke alle butikker er enige.

Hos Carlings, på samme kjøpesenter, sier butikksjef Sunniva Strøm at Black Friday er et av årets høydepunkter, både for ansatte og for kundene.

– Jeg har vært med såpass lenge at jeg husker da Black Friday bare var fredag. Covid gjorde at vi måtte fordele kundene utover uka. Det funket godt. Det har blitt en uke vi gleder oss til. Vi har det gøy, rett og slett.

– Kundene kommer inn på mandag og spør hva som kommer på tilbud fredag. De begynner å bli kjent med rutinene nå, sier butikksjef Sunniva Strøm i Carlings på CC Hamar.

At noen butikker ønsker å stå utenfor Black Friday-jaget, har hun forståelse for. Men som del av en større kjede, er det ikke opp til dem.

– Og vi ser at for å være med på konkurransen, så bør man ha et tilbud, rett og slett. Fordi folk sliter økonomisk og er på jakt etter gode tilbud. Da må vi være der.