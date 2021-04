18 tonn med svart kalk skal framskynde våren

Fjellovergangen på fylkesveg 63 er en svært populær veg. I gjennomsnitt kjører det mellom 500 og 600 biler der i døgnet i sommersesongen.

I fjor ble ikke veien åpna før 17. juni. Andreas Sande Lien, som jobber med drift av riks- og fylkesvegene i Ottadalen, håper kalk kan bli redninga i år.

– Formålet er at den svarte kalken skal gjøre at det blir varmere når sola står på, slik at snødekket kan smelte fortere.

Dette er første gang dette trikset blir testa der.

KALKING: Her henter helikopteret kalken og flyr over snøfonna for å dumpe det. Foto: Statens vegvesen

18 tonn med kalk

Andreas Sande Lien kan fortelle at det er mindre snø på fjellovergangen nå enn det pleier å være. Likevel er det stor snøskredfare. Og det kan komme skred fra Stavbrekkfonna, som ligger over Geirangervegen.

Fylkeskommunen har løpende dialog med geologer i Statens vegvesen. De overvåker bevegelser i Stavbrekkfonna med radar.

I 2005 forsøkte de å få vekk Stavbrekkfonna med dynamitt. 600 kilo eksplosiver ble brukt i forsøket på å fjerne fonna.

SPRENGING: I 2005 prøvde Telemarksbataljonen å sprenge Stavbrekkfonna. SPRENGING: I 2005 prøvde Telemarksbataljonen å sprenge Stavbrekkfonna.

Men selv ikke Telemarksbataljonen, som utførte sprengningen, klarte å fjerne den enorme fonna.

Populær veg

Nå jobbes det på spreng for å få vegen til og fra turistbygda i Møre og Romsdal fri for snø, og trygg nok til å ferdes på.

– Det er veldig viktig å få åpna denne vegen her for Geiranger og næringa der. Og ikke minst for livet her inne i fjordene, sier byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kåre Berge.

VIKTIG: Kåre Berge sier det er veldig viktig for næringsliv og turisme å få åpna denne vegen så tidlig som mulig. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Vanligvis åpner vegen rundt midten av mai. Om den kan åpne tidligere i år gjenstår å se.

– Det kommer litt an på temperatur, vær og vind. Blir det plussgrader og sol hele dagen vil det har stor virkning og det vil bli mye smelting.

Svart absorberer lyset

Den svarte kalken blir varmere når den blir utsatt for sollys, enn lyse ting gjør.

Grunnen til det er rett og slett at de mørke fargene absorberer lyset. Det gjør ikke lyse farger. De reflekterer nemlig strålene.

BRØYTING: Det er tungt og krevende arbeid å få brøyta frem fylkesveien. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Det er det samme prinsippet som gjelder her. Det svarte laget med kalk som blir lagt oppå snøen vil bli varmt når sola skinner på det. Dermed smelte snøen under fortere enn den ville gjort hvis sola hadde skint rett på den.

Derfor håper Lien på bra med sol og lite nedbør i tida framover.

– Her bruker vi svart kalk, men før i tida brukte de alt ifra aske til jord for å få snøen til å smelte fortere. Så det fungerer stort sett, så lenge det er et mørkt stoff som blir lagt oppå, sier Lien.