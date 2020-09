Budskapet som er malt på veien utenfor huset er umulig å misforstå: Ap-politiker Kjerstin Lundgård bor i Åsmarka nord i Ringsaker , og har flagget offentlig at hun mener det er for mange skoler i denne delen av kommunen

Stor debatt

Det har vært en opphetet debatt etter at rådmannen foreslo å legge ned fire skoler nord i Ringsaker. Arbeiderpartiet sitter med en nøkkel her og kommer trolig til å lande på at flere skoler skal legges ned.

Det har kommunestyremedlem Kjersti Lundgård ment lenge, sjøl om hun bor nord i Ringsaker.

– Etter at jeg kom inn i politikken for åtte-ti år siden har jeg ment at det har vært for mange skoler nord i Ringsaker.

– Er uakseptabelt

Hun setter budskapet noen har malt på asfalten i klar sammenheng med dette.

– Jeg har et avvikende syn i nordre Ringsaker. Og jeg har respekt for at folk er uenig med meg.

Men Lundgård reagerer sterkt på det som nå har skjedd.

– Det er drøyt og uakseptabelt. Dette er hinsides all fornuft.

Hun reagerer spesielt på at det rammer også mannen hennes og barna som også bruker vegen.

Hun har kontaktet politiet i saken.

– Vekker avsky

Selv om mange i bygda er uenig med hennes synspunkt, vekker måten å demonstrere på avsky.

På en Facebook-gruppa "Ja til levende bygder i Ringsaker" skriver Ole Marius Søbakken følgende:

– Synes ikke dette er en god måte å demonstrere. Saken blir politianmeldt, så sant noen ikke fjerner det i løpet av dagen. Dere vinner ikke en skolesak på denne måten.

I en SMS skriver Lundgård til NRK:

"Bygda vil stille opp i æfta og fjerne det også, det setter vi stor pris på!"

Skolenedleggelser

Rådmannen i Ringsaker har foreslått å legge ned fire skoler i nordre del av Ringsaker; Fagernes, Lismarka, Messenlia og Fossen. Kommunen må spare inn tett opp mot 100 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse.

Et flertall i Arbeiderpartiets styre, som er det største partiet i kommunen, ønsker å legge ned skolene Lismarka, Fagernes og Åsen, men ønsker å frede Fossen og Messenlia.

Saken om skolenedleggelse har vekket sterke følelser nord i kommunen. Mange mener det satses for mye på utvikling i Brumunddal og at det går på bekostning av satsingen ute i distriktene.

Siden 2001 har Ringsaker kommune lagt ned 13 mindre skoler.