NRK har kontaktet samtlige Sp-ordførere i Norge, og ikke en eneste en som har svart vil ha SV med i regjering.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tok under åpninga av LO-kongressen mandag til orde for at SV må inn i regjeringa. Hun mener landet trenger en flertallsregjering i en situasjon med krig i Ukraina, energikrise og matkrise.

Avviser

Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var raskt ute med å stenge døra for en mulig SV-deltakelse, sjøl om SV holder døra på gløtt.

NEI: Hemnes-ordfører Paul Asphaug er krystallklar og vil ikke ha med SV i regjering. Foto: Frank Nygård / NRK

Slagsvold Vedum ser ikke at noe har endret seg etter at SV valgte å forlate forhandlingene i Hurdal.

Og Sp-lederen får full ryggdekning av sine egne ordførere. Kun en av 43 som har svart, holder døra på gløtt for SV. Totalt har en snaut tredjedel av ordførerne svart, men svarene er entydige.

Flere peker på den politiske avstanden til SV i mange saker.

Hemnes-ordfører Paul Asphaug er krystallklar:

– Svaret er nei.

Han viser til stor avstand i viktige politiske saker for Sp som rovdyrpolitikk, miljø og klima.

– Det har vært en altfor kort funksjonstid til å endre.

Ordfører i Melhus, Jorid Jagtøyen, mener SV helt sikkert kommer til å kreve noen fanesaker, og de står ikke i Senterpartiets program.

– Da er det bedre å søke flertall i sak etter sak mot borgerlig side.

Hurdals – ordfører Paul Johan Moltzau, sier det slik:

– Å begynne en forhandling med «blanke ark» slik SV tar til orde for, så kort tid etter Hurdalsplattformen, støtter jeg altså ikke. Nå er det viktigste å få gjennomført all den gode politikken som ligger i eksisterende avtale.

Problemer med NATO

NATO: Lesja-ordfører Mariann Skotte mener at NATO-uenighet hadde vært et problem med SV i regjering. Foto: Even Lusæter / NRK

Lesja-ordfører Mariann Skotte lurer på hva motivet for LO-ledelsen er å komme med dette forslaget nå.

– Jeg støtter Slagsvold Vedum i forslaget om å ikke ta med SV i regjering.

Hun begrunner dette blant annet med at det hadde vært krevende med ulike meninger om NATO i regjeringa.

Magnhild Eia i Lund kommune trekker også fram NATO:

– Jeg kan ikke se at det er noe som har endret seg siden Hurdalsplattformen ble fremforhandlet, som tilsier at SV skulle ønske å gå inn i regjeringen på nåværende tidspunkt. Ett eksempel er forholdet til NATO.

Ordfører Tove Henøen i Hustadvika kommune sier det slik:

– Jeg mener at vi bør holde oss til en Sp/Ap regjering. SV valgte å trekke seg fra samarbeidet etter forhandlingene, og jeg ser ikke at det er nødvendig å starte nye forhandlinger med SV. Jeg er fornøyd med dagens regjering.

Har hatt kort tid

STØY: Ordfører i Nord-Odal Ragnhild Haagenrud Moen mener regjeringa har lidt under mye støy og kriser. Foto: Diako Muradyaliabady / NRK

Det til tross for at meningsmålingene er dyster lesning for Senterpartiet. Denne uka presenterte NRK en måling som viste det dårligste resultatet for Sp etter valget. Og det til tross for at de har levert på kommuneøkonomi og jordbruksoppgjør.

Ordfører i Nord-Odal Ragnhild Haagenrud Moen mener det har sine klare årsaker:

– Pandemien og krigen i Ukraina har gjort at fokuset og kapasiteten til å drive ønsket politikk er blitt svekket og det bærer meningsmålingene preg av. Å ta inn SV tror jeg ikke vil styrke sakene til Sp, men det er ikke sikkert det skader, heller.

Men må hun svare, svarer hun nei. Det må være et ønske fra regjeringa, ikke LO.

Flere ordførere mener regjeringa har hatt for kort tid på seg.

Seljord-ordfører Beate Marie Dahl Eide er en av disse:

– Jeg ser ingen grunn til å innlede samtaler med noen andre partier om endringer i regjeringa.

GOD OG STABIL: Seljord-ordfører Beate Marie Dahl Eide mener landet har ei god og stabil regjering. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Hun mener landet har ei god og stabil regjering, med ei regjeringsplattform som har gitt gode gjennomslag for Senterpartiet.

Det samme mener ordfører i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle:

– Jeg har forståelse for at LO ønsker en rødgrønn flertallsregjering der SV er med, men jeg er enig med partilederen. SV valgte å forlate forhandlingene i Hurdal, og dette er heller ikke tida for å begynne med nye forhandlinger. Vi er knapt i gang med inneværende stortingsperiode.

Erik Sletten i Trysil ville i utgangspunktet ha med SV i regjering. Men ikke nå lenger.

– Når dette strandet, for noen få måneder siden, ser jeg ingen grunn til å ta opp igjen den tråden nå.

POSITIV: Erik Sletten som er ordfører i Trysil ville gjerne ha med SV i regjering da det ble forhandlet i Hurdal. Nå ser han ingen grunn til det lenger. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Sletten mener Hurdals plattformen er et godt politisk håndverk utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

– Det er det vi skal levere på. Jeg ser ingen grunn til å forkludre en god politikk og en god plan nå.

Ordfører i Lom Bjarne Eiolf Holø mener det ikke er i tråd med de demokratiske spillereglene at en arbeidstakerorganisasjon går ut og mener noe om dette. Det er opp til velgerne og partiene.

– Og Senterpartiet vil ikke være tjent med en regjeringsplattform der SV har stort gjennomslag, sier han.

Kun to positive

Den eneste som holder døra litt på gløtt for SV av de som har svart NRK er Volda-ordfører Sølvi Dimmen.

– Det tror jeg ville være fornuftig å vurdere i dagens situasjon, sett fra mitt ståsted. Et SV som overbyr regjeringa og søker flertall på alle kanter, er mer enn et uromoment.

PÅ GLØTT: Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen mener SV i opposisjon er et uromoment. Foto: Per Ivar Kvalsvik / NRK

Men hun legger til at sjøl om det hadde vært fornuftig å vurdere, så har hun inntrykk av at SV vil operere fritt i Stortinget og ikke ta et helhetsansvar.

Ørsta-ordfører Stein Aam var i utgangspunktet positiv til et samarbeid med SV, men:

–Jeg mener at måten LO og Ap har opptrådt i denne saken ikke gir tillit til nærmere samarbeid med SV.

I utgangspunktet var også han positiv til samarbeid med SV, men håndteringa fra LO og delvis Ap mener han ikke er tillitvekkende.

Ordfører i Hjelmeland Anita Husøy Riskedal har bare positive erfaringer i egen kommune med å ha et forpliktende samarbeid med SV og MDG, men sier samtidig:

– Regjeringa har ikke forsøkt å blande seg opp i de vurderingene og avtalene som ligger bak vårt samarbeid, og jeg akter derfor ikke å blande meg opp i deres vurderinger. Mener Sp sentralt at de ikke vil gå inn i nye forhandlinger med SV, så har jeg full tillit til at de gjort sine vurderinger på det.