– Bakgrunnen er at vi har hatt en meget krevende skolestruktursak i kommunen, sier ordfører Runa Finborud.

I oktober vedtok et flertall i kommunestyret at det i framtida bare skal være én skole i kommunen, og at Dalsbygda skole skal legges ned.

Da begynte noen å jobbe for å starte en privatskole i Dalsbygda som erstatning.

Skolesaker kan ofte være kilde til stor uenighet og sterke følelser. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no

I gruppa som jobber med den nye skolen, sitter flere nåværende og tidligere Senterparti-politikere. Og de forventer støtte fra kommunen.

Det ble for vanskelig for ordføreren og hennes fire partifeller.

– Forventningene vi opplever, er at vi skal være veldig positive til en slik etablering og at kommunen skal gå inn med aksjer. Vi kjenner at vi ikke helt klarer å levere på de forventningene. Derfor meldte vi oss ut, sier ordfører Runa Finborud.

Nei til aksjer i privatskole

Ordføreren hadde håpet at folk i kommunen ville akseptere vedtaket og gå sammen om å få til en ny og god skole for alle. Og hun mener et offentlig skoletilbud er det beste.

– Vi er flere som mener at et friskolealternativ fort kan utfordre det offentlige tilbudet, sier ordføreren.

Dessuten mener hun det er uaktuelt at kommunen skal kjøpe aksjer i en privatskole i Dalsbygda når de nettopp har lagt ned sin egen skole der.

– Personlig mener jeg; nei.

Uvanlig situasjon

Dag-Henrik Sandbakken, som er fagsjef i KS og tidligere Sp-ordfører i Tynset, mener det er typisk at det er nettopp skolesaker som setter sinnene i kok.

– Politikk er mye følelser. Saker om skolestruktur kan rive et kommunestyre i filler, sier Sandbakken til Arbeidets Rett.

At en sittende ordfører melder seg ut av partiet er ikke vanlig, men det skjer, sier han.

Leder i Hedmark Sp, Per Martin Sandtrøen, sier man må respektere at kommunestyret avgjør slike skolesaker. Foto: Ola Bjørlo Strande

Fylkesleder i Hedmark Senterparti og stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen, mener det hører med til det norske lokaldemokratiet at det uenighet om skolesaker, også innen det enkelte parti.

– Vi har jo et lovfesta lokalt folkestyre i Norge, så beslutningen av skolestruktur skal tas av kommunestyremedlemmene i Os, og det må vi ha respekt for, sier Sandtrøen.

Han sier også at statsbudsjettet i høst innebar at hver skole får en halv million kroner ekstra, gjennom endring av inntektssystemet. Det vil gjøre det lettere å sikre grendeskolene, mener Sandtrøen.

Omkamp

Ordfører Runa Finborud og de andre som melder seg ut av Senterpartiet fortsetter i kommunestyret som uavhengige representanter.

Det betyr at Senterpartigruppa ikke lenger er den største gruppa i kommunestyret.

Og nå blir det ny behandling av den betente skolesaken.

Sju kommunestyrerepresentanter har krevd at vedtaket fra oktober om å legge ned Dalsbygda skole skal opp til ny behandling.

– Det kan de kreve, jmf, kommuneloven. De begrunner det med at premissene har endret seg, sier ordføreren. Så nå står saken på sakslista til førstkommende kommunestyremøte den 27. januar.