Sondre (25) hadde mobilen i lomma under eksamen: Vart utestengt i eit halvt år

Birk Arildssønn Blekken er leder av arbeidsutvalget ved studentorganisasjonen i Innlandet. Dette svarer han på spørsmålene fra NRK om skolens regler knytta til fusk på eksamen.

– Jeg tenker at fuskefunksjonen slik den praktiseres i dag i utgangspunktet er ganske grunnleggende kunnskaps- og lærefiendtlig. Ellers i høyere utdanning er vi så utrolig opptatt av at studentene skal kunne lære, vokse og forstå ting. En del av det er at vi innimellom er nødt til å glippe på ting, gjøre feil og lære oss en ny måte å tenke på.

– Fuskereglene slik de er i dag er jo veldig strenge. De er veldig absolutte, og på en måte litt motsatt av hva vi ellers er så opptatt av. Med fusk er vi opptatt av at alt som muligens skal kunne bli fusk skal straffes hardt. Det vi ser kommer fram i denne saken her er at vi får helt bisarre tilfeller, der en student uten nødvendigvis intensjonen om å fuske og som ikke egentlig har gjort noe for å fuske, annet at den hadde et hjelpemiddel tilgjengelig som potensielt kunne ha blitt brukt til fusk, ender opp med å få en veldig streng reaksjon fra høgskolen. Det ser vi på som veldig rart.

– Men det står jo svart på hvitt på skolens nettsider at «Det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen regnes som fusk eller forsøk på fusk».

– Ja, det gjør det. Og vi er også for at det ikke skal være lov å fuske, og man skal i utgangspunktet ha hjelpemidler tilgjengelig. Men det er viktig å ha med seg at høyere utdanning er nytt for veldig mange. Det er helt nye regler og en helt ny verden å forholde seg til. Da er det også fort veldig vanskelig å holde tunga rett i munnen på akkurat hva som skal være.

– Nå skal høgskolen ha et webinar om dette temaet, hva tenker du om det?

– Det synes jeg høres veldig bra ut. Det er bra at de bruker tid på å forberede studentene. Det er viktig at regler er regler, og det handler også litt om at det skal være en forutsigbarhet hos studentene. Men samtidig er det viktig for oss å kunne ta en større diskusjon om fuskereglene i dag egentlig er i tråd med det vi ønsker å oppnå.