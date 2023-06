– Det er tøft arbeid, men det er egentlig ganske gøy.

Det sier 16 år gamle Agathe Sektnan Bakli fra Sør-Odal. Hun har planer om å ta over familiegården – og skogen som hører til.

Derfor valgte hun å søke sommerjobb i skogen i år. Det er hun ikke alene om.

Unge mellom 15 og 25 år har siden 2019 hatt muligheten til å få sommerjobb i skogbruket gjennom prosjektet «JOBU».

Nå kan prosjektet bli løsningen på rekrutteringsproblemene i bransjen.

Sliter med rekruttering

Lars Erik Rønningen i Skogselskapet Hedmark forteller at skognæringen sliter med å rekruttere folk.

Stillinger i bransjen har blitt lyst ut opptil flere ganger for å finne ansatte.

FORNØYD: Lars Erik Rønningen i Skogselskapet mener prosjektet har skapt fantastiske resultater. Foto: Stein S Eide / NRK

– Vi sliter med å ha nok folk. Når vi utlyser jobber er det ikke så mange søkere som man skulle ønske at det var å velge i, sier han.

Spesielt sliter de med å få unge søkere. Det pekes på både generasjonsskifte og at skog er en lite trendy studieretning.

– Vi ser jo at det ikke bare er her vi har problemer med rekruttering – det gjelder hele Norge, sier Rønningen.

Derfor var han med på å starte prosjektet «JOBU» for fire år siden. Det har vært en stor suksess.

Blir nasjonal satsing

Rønningen forteller at de rekrutterer mellom 30 og 40 prosent av deltakerne videre til skogutdanning eller naturbruksskole.

– Det er jo et helt fantastisk resultat.

Derfor blir nå det vellykkede prosjektet fra Innlandet brukt som en nasjonal rekrutteringssatsing for hele næringen.

Dette utvides til en rekke fylker fra Trøndelag til Telemark, og i år var det 476 søkere til 137 jobber.

RYDDING: Ungdommene får prøve seg på både tynning og rydding med motorsag. Foto: Stein S Eide / NRK

En del av prosjektet er at det er skogeierne og kommunene som er med på å betale lønna til ungdommene.

Skogbrukssjefen i Stor-Elvdal, John Olav Sundli, tror nettopp det kan være ei god investering for framtida for skogkommunen.

– Vi tror det er viktig å rekruttere, og det i ung alder. Mange er på vei til å ta valg til videreutdanning. Og da må de få dette her, som gjør at de får den muligheten til å gå videre med skogbruk, mener han.

INVESTERING: John Olav Sundli i Stor-Elvdal kommune mener prosjektet viser unge hva skognæringen faktisk er. Foto: Stein S Eide / NRK

Dette stiller også skogsjef i Romedal og Stange allmenninger Kent Ove Moren seg bak.

– Jeg tenker dette er veldig bra, fordi da får vi vist hva skognæringa er for noe, sier han.

– Tøft arbeid

Agathe Sektnan Bakli er en av flere unge som nå er i full sving i skogen.

Til tross for at det er hardt arbeid, er hun glad for at hun fikk sommerjobben.

– Helheten er bare morsom. Det å bruke ryddesag og lære forskjellige teknikker, sier hun.

OPPLÆRING: Alle ungdommene som har sommerjobb får blant annet opplæring om og i skogbruket. Foto: Stein S Eide / NRK

Peder Hagen (15) fra Elverum har allerede hatt sommerjobb i skogen tidligere.

– Jeg har planta skog i to år, og vil nå ta det litt videre, sier han.

Og en framtid innenfor skogbruket for ham er ikke umulig.

– Det virker artig og spennende å drive i skogen og at man kan være ute. Kose deg med det du liker å gjøre. Så det virker interessant, sier han.