Smitteutbrudd i Rena leir – Drikkevannet er forurenset

Flere soldater og ansatte i Rena leir i Åmot kommune har siden helgen vært plaget med både oppkast og diaré.

Kommuneoverlegen i Åmot, Ole Lohmann, bekrefter til NRK at drikkevannet i Rena leir er forurenset. Nå er det innført kokepåbud.

– Det kan se ut som at noen av de som er syke har blitt det av drikkevannet, sier han.

Så langt har omtrent 45 vernepliktige og flere ansatte blitt smittet.

– Blir godt tatt vare på

Kommuneoverlege Ole Lohmann forteller at det har blitt tatt prøver av både de syke soldatene og av drikkevannet i leiren.

Onsdag morgen ble Lohmann orientert om at drikkevannet er forurenset. Det har også blitt påvist tilfeller av rotavirus og norovirus blant soldatene.

Brage Wiik-Hansen, talsperson for Hæren, sier til NRK at de har gjort flere tiltak inne i leiren.

De har blant annet satt opp vannhengere med klarert vann rundt omkring i leiren, og det kommer flaskevann i morgen.

De har også innskjerpet rutinene for håndvask og vask av fellesområder.

Wiik-Hansen forteller også at dette er en stor leir med god kapasitet til å ta vare på soldatene som har blitt syke. De med symptomer har blitt isolert på sykestua.

– De blir godt tatt vare på, så håper vi at vi skal få en positiv endring nå som folk har tilgang på rent vann, sier han.

Ikke fare for andre innbyggere

Kommuneoverlege Ole Lohmann understreker at det ikke er noen fare for at andre innbyggere på Rena kan bli syke av sitt drikkevann.

Forurensingen er bare påvist i høydebassenget tilknyttet leiren, og er derfor isolert.

– De som har vannforsyning utenom Rena leir kan fortsatt trygt drikke vannet.

Kommunen vil nå samarbeide med Forsvaret for å se hva de kan få gjort med høydebassenget.