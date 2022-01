Den dømte soldaten er en mann i 20-årene. Han forklarte i Østre Innlandet tingrett at drapet skjedde mens han var på tur sammen med to venner i øvingsfeltet til Rena leir i Åmot.

De tre vennene skulle fyre opp et bål og grille pølser da de hørte gryntelyder i nærheten. Ifølge den dømte skal vennene ha forsøkt å trekke seg unna tiuren, men den fulgte etter. Forsøk på å skremme tiuren med å kaste skaresnø mot den, hjalp heller ikke.

Da vennene trakk seg unna mot nærmeste vei, ble mannen i 20-årene sittende fast i snøen – og fikk tiuren tett innpå seg.

I retten forklarte mannen at han holdt hendene ut og brølte for å skremme vekk fuglen.

Han hadde en kniv i hånden, og da tiuren flakset mot ham fikk han panikk, veivet med kniven og traff tiuren i hodet.

Oppdaget av offiser

Et vitne har imidlertid en helt annen versjon av hendelsen, som utspilte seg i mars for snart to år siden.

En offiser i Rena leir ble oppringt av en kollega, som hadde sett en gjeng unge voksne på fritidstur mens hans selv var med en avdeling på trening i øvingsfeltet.

Offiseren fikk beskjed om at gjengen hadde møtt en tiur, som de hadde kastet snø på og terget, samtidig som de lo og skrålte. Tiuren hadde blitt oppspilt, og en i gjengen hadde hugget etter tiuren med kniv og drept den.

Offiseren dro ut og fant mannen som hadde drept tiuren. Han meldte så fra til politiet, som ville vite hvor tiuren var.

Hodet hugget av

HUGGET AV: Tiurens hode ble hugget av. Den dømte mannen mente han måtte avlive tiuren som lå med kramper etter et slag i hodet. Foto: politiet

Offiseren fant tiuren senere samme dag. Den var påført mange skader.

Den hadde et kutt i hodet, fra nebbet og mot venstre øye. Hodet var hugget av, og lå ved siden av kroppen. Tiuren hadde også et dypt kutt i brystregionen. I tillegg var det ene benet kappet av og fjernet.

Ifølge den dømte mannen falt tiuren ned med kramper etter at han traff den i hodet med kniven. Han mente det var best å avlive den, og kuttet derfor av den hodet. Så stakk han tiuren i brystet slik at dyr lett kunne komme til å spise den. Foten til tiuren kuttet han av og tok med seg.

Ble ikke trodd

Den dømte mannen sa i retten at han handlet i nødverge. Han sa han fikk panikk da tiuren fløy mot ham, og at han måtte beskytte seg ved å bruke kniven.

SÅR I BRYSTET: Tiuren ble også påført et sår i brystet. Ifølge den dømte skjedde det etter at tiuren ble drept, slik at andre dyr lettere kunne komme til og spise den. Foto: politiet

Et flertall i retten trodde ikke på mannens forklaring om at han fikk panikk, fordi han som yrkessoldat i Telemark bataljon er trent for å holde hodet kaldt i kritiske situasjoner.

Rettens flertall mente også at mannen og hans venner burde ha forlatt stedet og ikke forstyrret en tiur full av hormoner.

Mannen ble dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for tiurdrapet. Han har brutt viltloven, som sier at jakt skal skje med skytevåpen, og naturmangfoldsloven, som sier at jakt på tiur uansett ikke skal skje før 10. september.

Kan bli anket

Aktor i saken, politiadvokat Einar Gauslaa Bergem, er fornøyd med dommen og påpeker at det aldri har vært en lignende sak i retten.

– Det er en viktig dom. Så vidt jeg kjenner til er nødverge på tiur aldri prøvd i retten før. Vi er også fornøyd med at retten er enige med påtalemyndigheten om både skyldspørsmål og straffeutmåling, sier Gauslaa Bergem.

Mannens forsvarer, Live Wergeland Lindemark, sier at hennes klient er uenig i avgjørelsen.

– Han valgte å ta saken fordi han mener han handlet i nødverge og derfor er uskyldig. Utover det har han ingen kommentarer til dommen, sier Wergeland Lindemark.

Det er fremdeles uvisst om saken vil bli anket.

Den dømte ble først tilbudt å betale et forelegg på 10.000 kroner, men han nektet å vedta forelegget. Derfor endte saken i Østre Innlandet tingrett. I tillegg til en bot på 10.000 kroner må den dømte også betale 5.000 kroner i saksomkostninger.

