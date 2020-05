Brøytesjefen for fylkesvegen, Tåsten Nordal, fikk seg en overraskelse da han trodde han skulle brøyte snø lørdag morgen. For det var ikke snø, men masse vann som lå i vegbanen ved Bøvertunvatnet på fylkesveg 55 mellom Vestland og Innlandet.

– Jeg har aldri sett så mye vann som det er der nå, sier han.

En meter på det djupeste

Tåsten Nordal forteller at det er vann fra elva som går ved siden av fylkesvegen som har oversvømmet vegbanen. Elva har demmet seg opp på grunn av høye snøkanter. I natt har det vært varmegrader i tillegg til at det har kommet nedbør. Derfor har vannet fosset over kanten på vegen. Mellom 400 og 500 meter av vegen er dekket av vann.

– Jeg tror det er en meter på det djupeste, sier Tåsten Nordal om vannmengdene.

STENGT: Fylkesvegen er stengt på ubestemt tid. Det jobbes med å grave en grøft som leder vannet bort fra vegbanen. Foto: Råmund Mundhjeld

Han jobber nå med å grave en grøft som kan lede vannet bort fra vegbanen. Det er usikkert når vegen kan åpnes igjen. Vegstrekningen som er berørt ligger 7 kilometer fra Sognefjellshytta.

Mye snø i fjellet

Tåsten Nordal, som har brøyta snø i området i hele vinter, forteller at det er mye snø i området.

MYE SNØ: Det er mye snø på Sognefjellet. Bildet er tatt i slutten av april. Foto: Even Lusæter / NRK

NVE har varslet at det er stor fare for flom nå i helga siden det er mildt og det er venta mer nedbør.

Akkurat nå er det sol og litt vind på Sognefjellet og rundt en varmegrad. Det er meldt litt regn utpå dagen.

Mange av gjestene som denne helga er på Sognefjellshytta er er nå ute på skitur i fjellet og er foreløpig ikke berørt av den stengte vegen.

Ifølge NVE har vinteren i år så langt vært den mest snørike på over 60 år og det er fare for en storflom.

