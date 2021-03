Påske og skitur hører sammen for mange nordmenn. Og med nok en påske med strenge koronarestriksjoner, er det nok mange som har tenkt seg på toppturer på ski.

Flere steder på Østlandet er det meldt om snø og mildvær fra søndag ettermiddag og ut mandagen. Utpå mandagen er det også meldt om at vindstyrken vil ta seg kraftig opp, og mandag kan det komme vindkast på opptil 25 meter i sekundet i blant annet Jotunheimen.

Med kraftig mildvær fra mandag øker snøskredfaren til faregrad 3, som er betydelig snøskredfare.

Dermed er det fare for naturlig utløste skred, forteller Emma Julseth Barfod, snøskredvarsler hos NVE.

Mildværet gir økt snøskredfare

Snøskredvarsler, Emma Julseth Barfod, anbefaler folk om å holde seg unna skredterreng den kommende tiden. Foto: Stig Storheil / NVE

I Sør-Norge vil kraftig mildvær med regn helt til fjelltopphøyde i de sørligste regionene fra i morgen, kunne gi en del naturlig utløste og våte skred.

Mest regn og våte skred er det ventet på Vestlandet. Men det er et utfordrende snødekke østafjells også. Spesielt i Jotunheimen og Hallingdal er det vedvarende svake lag som nå kan bli påvirket, forteller Julseth Barfod.

– Det er i høyden du er mest utsatt for disse komplekse forholdene. Det er på de høyeste toppene hvor mildværet så langt i vinter ikke har påvirket og nøytralisert de svake lagene i snøen, som er mest utsatt for store skred. På de høye toppene i Jotunheimen kan det være fare for at været nå påvirker de lagene. Derfor vil vi anbefale å ikke ferdes i skredterreng.

– Det som også kan forkomme er at det løsner små skred i den siste fokksnøen, som igjen løser ut skred i dypere svake lag i snødekket.

Ifølge Julseth Barfod er det Jotunheimen, Hallingdal, Telemark, Voss og Hardanger i Sør-Norge som er mest utsatt for økt skredfare i påsken.

–Vi anbefaler å følge med på de daglige snøskredvarslene på varsom.no. Skredfaren kan endres raskt.

Hele fjellsider går i snøskred

I Nord-Norge har skredfaren vært krevende gjennom hele vintere på grunn av vedvarende og markant svake snølag. Her har det også gått seks svært store skred de siste dagene

– Det er omtrent hele fjellsider som løsner i Nord-Norge. Det som er skummelt nå er at det er vanskelig å påvirke, fordi de svake snølagene ligger dypt i snødekket og du får ingen forvarsel. Er du på feil sted til feil tid, og klarer å påvirke det, over en kul for eksempel, så kan det gå gigantskred, forteller snøskredvarsleren.

Hun beskriver forholdene i Nord-Norge som «ekle» på grunn av vedvarende svake lag i snøen, som har ligget og lurt i hele vinter.

– De ligger dypt og det er vanskelig å påvirke det. Men blir de først påvirket så har vi sett at skredene blir svært store. Det gjør det veldig vanskelig å håndtere situasjonen som er. Det er lite sannsynlig, men konsekvensene kan være fatale.

En skiløper utløste snøskred i Saudehornet i Ørsta fredag 5. februar Foto: Per Tore Sætre

Kan vente storm i fjellet

Ifølge vakthavende statsmeteorolog, Siri Wiberg, er det to værfronter som skal passere de kommende dagene.

– Den fronten på mandag har også ganske mye vind og er ganske mild. Det blir regn ganske høyt til fjells. Det tar seg opp med vinden utover morgendagen. Kanskje storm på de høyeste toppene. Det blir snø i natt som går over til regn i morgen. Du må over 1200 meter for å få snø, sier Wiberg.

Ifølge skredvarsler Julseth Barfod blir det gufne forhold i fjellheimen rundt i landet den kommende tiden.

Terreng brattere enn 30 grader er mest utsatt for skredfare. Men snøskred kan også gå i flatere terreng.

Hold deg unna skredterreng uten erfaring

Statsmeteorolog Siri Wiberg forteller at det er ventet to værfronter som vil påvirke snøskredfaren de kommende dagene. Foto: Hallvard Sandberg / Nrk

Så langt i vinter har syv personer omkommet i snøskred i Norge.

– Det å ferdes i skredterreng krever masse kunnskap og erfaring. Du må sette deg inn i varselet. Generelt fraråder vi folk uten kunnskap om snøskred om å holde seg langt unna slikt terreng.

Men det finnes flere måter å gjenkjenne skredterreng på. Både hva som er løsneområder og hva som er utløpsområder for skred.

– For å gjenkjenne skredterreng, så kan du bruke Varsom-Regobs-appen, sette på filteret som viser hvor bratt terrenget er og utløpsområdene for skred. En enkel tommelfingerregel er at skred kan nå tre ganger høyden. I for eksempel et 100 meter høyt brattheng hvor det kan løsne skred, så må du 300 meter unna henget for å være helt trygg.