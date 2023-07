Snorre tester hundenes mentalitet: – Anbefaler flere å avlive nå

– Hvis man avler på dårlige egenskaper får man dårlige hunder.

Det sier Snorre Skistad, testdommer i Hund helt på grensen AS. De holder til på en gård i Austmarka i Kongsvinger og tilbyr mentaltester for hunder.

Siden i fjor sommer har de opplevd en sterk økning i antall personer som ønsker å teste hunden sin – og aldri før har så mange blitt anbefalt å avlive.

Skistad tror useriøse oppdrettere som er ute etter å tjene penger er en stor del av problemet.

Nå etterlyser han strengere krav til oppdretterne.

Tester arvelige egenskaper

Mentaltesten som gjennomføres på gården i Austmarka er en ren egenskapsbedømmelse av voksne hunder.

Hundene blir utsatt for sterkt press gjennom en rekke øvelser. Målet er å finne ut hvor mye hundene tåler og hvilke egenskaper de har.

– Hvis hunden er til fare for seg selv eller andre, eller hvis den ikke har det godt med seg selv og vi ser at det ikke kan rettes, så anbefaler vi avliving, sier testdommer Snorre Skistad.

NRK har vært i kontakt med Politidirektoratet, som skriver i en e-post at de ikke har noen egen statistikk på antall personer som har blitt drept eller skadet av hunder.

De har tidligere gitt et anslag på 5000, men sier at det er grunn til å tro at tallet er høyere.

SKUMMEL FIGUR: Hundene blir satt i pressende situasjoner under mentaltesten. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Noen ganger kan hundens mentalitet være dårlig på grunn av oppdragelsen. Da blir eieren anbefalt å omplassere hunden.

– Vi sier ikke at hunder skal avlives fordi vi synes det er gøy. Vi ønsker å finne løsninger for hundene og eierne, sier Skistad.

Men som oftest er problemene ute av eiers kontroll.

Vil ha strengere krav

Skistad forteller at arvelige egenskaper ofte er bakgrunnen for at en hund gjør det dårlig i mentaltesten.

Han mener at useriøse oppdrettere som kun er ute etter penger er en stor del av problemet.

– De avler på dårlige, arvelige egenskaper. Det skaper dårligere og dårligere hunder.

Nå foreslår Skistad å stille strengere krav til oppdretterne.

USERIØSE: Skistad mener at useriøse oppdrettere som bryr seg mer om penger enn dyrevelferd er en stor del av problemet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han mener at hvis en hund for eksempel biter bør det være krav til at den skal mentaltestes.

Hvis de deretter oppdager at arvelige egenskaper er bakgrunnen for oppførselen, bør hundens foreldre og søsken også testes.

– Da får vi krav til oppdretter om at de faktisk må ta mentaltest på dyrene sine, sier Skistad.

Tester hunden før avl

Hundeeier Linn Amalie Brekke er en av dem som har valgt å sende hunden sin gjennom en mentaltest.

Hun har en rottweiler, og planlegger for flere valpekull i framtida.

– Det viktigste er å teste hunden mentalt før jeg setter ha i avl. Med denne rasen bør alle bestå en mentaltest, sier hun.

Brekke har hele tiden hatt troen på at hunden hennes er stabil, men sier at hun ikke kunne være sikker før hun så han i løypa.

Heldigvis besto de testen med glans.

– Jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger, så han er god som gull.

FULL POTT: Linn Amalie Brekke er veldig fornøyd med rottweilerens innsats i mentaltesten, og sier at han fikk full pott. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Jobber med nye forskrifter

Kristel Halvorsen Foss er fungerende seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Hun forteller at det ikke er noen registreringsplikt for verken å ha hund eller avle på hund.

– Derfor har ikke Mattilsynet oversikt over alle hundehold eller alle som driver med oppdrett av hund, sier Halvorsen Foss.

Men det er i ferd med å endres. Mattilsynet jobber nå med to forskjellige forskrifter knyttet til hunder.

Den ene er en forskrift om velferd for hunder i forbindelse med avl.

– Den skal blant annet bidra til at hunder har nødvendige genetiske forutsetninger for god helse og velferd, sier Halvorsen Foss.

Den andre er en forskrift om identifikasjonsmerking og registrering av hunder. Den skal bidra til at hunder kan identifiseres og knyttes til registrerte personer.

Utkast til begge forskriftene ble sendt til Landbruks- og matdepartementet i juni for klarering for høring.

