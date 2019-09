Akkurat nå ligger det snø på vegen både over Dovrefjell, Strynefjellet og over Lesja.

Også i Nord-Troms og Finnmark er det mye snø nå. Der er det sendt ut farevarsel på gult nivå.

Statens vegvesen sier at alle som skal ut å kjøre i fjellet i kveld og i natt må sørge for å ha vinterdekk på bilen.

Full vinter

– På riksveg 15 over Strynefjellet er det full vinter. Der kjører brøytemannskap kontinuerlig, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Han forteller at det har snødd mye også på fylkesveg 55 over Sognefjellet. Der er vegen nå stengt for natta.

Også på E6 over Dovrefjell og E136 over Lesja og Bjorli er det brøytemannskap ute nå.

– Der er det nok ikke så full vinter som det er på Strynefjellet og Sognefjellet, men det er utfordrende kjøreforhold.

LAGT SEG: På E6 ved Fokstugu på Dovrefjell har snøen nå fått godt feste på vegen. Foto: Statens vegvesen

– Kjør etter forholdene

Det er høstferie i flere fylker nå, og det er mye folk i fjellet.

Trafikkoperatør i Statens vegvesen region Øst, Christofa Key-Nilsen ber folk om å ta forholdsregler hvis de må ut å kjøre.

– Folk må følge med på hvordan været blir utover kvelden og natta. De må absolutt ha vinterdekk, og de må kjøre etter forholdene. Det er kanskje en stund siden man har kjørt på snøføre, så ta det med ro, så kommer alle seg fram, sier hun.

SNØDEKTE VEGER: På Hjerkinn i Dovre kommune har snøen lagt seg på vegen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Les også: Slik ser det ut på ein av hovudvegane mellom aust og vest no

Det er sendt ut farevarsel flere steder i Norge: Ekspandér faktaboks Nord-Troms og Finnmark: Gult nivå Mye snø og lokalt vanskelige kjøreforhold

Sogn og Fjordane: Gult nivå Mye snø. Lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Møre og Romsdal: Gult nivå Lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Trøndelag: Gult nivå Mye snø. Lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Hordaland: Gult nivå Mye snø. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier

Oppland og Hedmark og fjellet i Sør-Norge: Gult nivå Mye snø. Kan komme 5-20 centimeter neste døgn. Lokalt vanskelige kjøreforhold.

Kilde: Yr

– Ruskevær

Are Bergheim eier og driver Grotli høyfjellshotell. Det ligger på 900 høydemeter på Strynefjellet.

– Jeg prøver å dempe alle disse sensasjons-værmeldingene rundt omkring, men nå er det ruskevær her. Det er vinterføre her nå, sier han.

Bergheim forteller at det fortsatt er folk som velger å kjøre over fjellet.

– Snøen legger seg her, og bilene kjører sakte. Det er en del dypt konsentrerte sjåfører ute her nå, sier han.

Skal snø enda mer

– Nå er det jo kaldt. Det er temperaturer omkring null grader i en 400–500 meters høyde, så det kommer til å fortsette å snø nå videre utover kvelden og natta, sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød.

Han forteller at det skyldes en front som ligger inn mot Møre og Romsdal.

– Den strekker seg over fjellet og inn i nordlige Oppland og Hedmark, sier han.