Nedbør og lave temperaturer gjør at det nå ligger snø flere steder i høyden.

Ifølge Vegtrafikksentralen Øst er det nå meldt om snø og snøslaps over fjellovergangen på Dovre og det er stedvis svært glatt.

«Vinterdekkutrustning gjelder inntil føret bedrer seg», skriver de på X.

Vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt sier det er i fjellstrøkene i Innlandet mot Trøndelag og Møre og Romsdal at det er nedbør mandag formiddag.

– I høyere strøk over 1000 meter så kommer nedbøren som snø for øyeblikket, sier hun.

Fra snø til regn

Bentsen opplyser det vil bli stigende temperaturer i løpet av de kommende timene slik at snøen vil gå over til regn på fjellovergangene i løpet av relativt kort tid.

SLUDD: 931 meter over havet anbefaler Vegtrafikksentralen å bruke vinterdekk mandag. Dette bildet er tatt i retning Avsjøen på Dovrefjell. Foto: Skjermdump / Statens vegvesen

Ifølge oversikten til Statens vegvesen er alle de vanlige fjellovergangene i Sør-Norge åpne for trafikk mandag formiddag.

Enkelte fjelloverganger er vinterstengt.

Det var ved 11:30-tiden mandag ikke meldt om trafikkuhell langs E6 over Dovrefjell.

Meteorologen sier at temperaturen vil være variabel hele denne uka, og at bilistene må ta høyde for at det kan bli vinterføre.

Mulighet for snø denne uka

– Det kan komme nedbør som snø i alle disse fjellområdene den her uka. Men så er det jo døgnlige variasjoner på temperaturen også. Det kan bli minusgrader og nedbør som snø tidlig på dagen og så kan det gå over til regn midt på dagen, sier hun.

Hun sier at bilistene derfor må være oppmerksomme og følge med på veimeldinger.

Også på fjellovergangene mot mellom øst og vest bør man være oppmerksomme på at det nærmer seg minusgrader og snø.

– Men det ventes litt mindre nedbør der og snøgrensa går litt høyere. Du må kanskje over 1300 m.o.h. eller deromkring for å få nedbør som snø. Så jeg tror ikke det blir et stort problem der, sier Bentsen.