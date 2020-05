Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt en kirurgisk sengepost ved sykehuset i Hamar etter at tre pasienter testet positivt for covid-19. Pasientene hadde ikke symptomer da de ble innlagt.

For å redusere risiko for smittespredning settes samtidig rundt 60 ansatte ved sykehuset i karantene.

I tillegg er flere pasienter utskrevet til hjemmekarantene. Øvrige pasienter ved avdelingen er testet og isolert fram til de får svar på prøvene.

Øker kapasiteten ved laboratoriet

I ei pressemelding opplyser Sykehuset Innlandet at det er gjort tiltak for å øke kapasiteten ved laboratoriet gjennom helgen, slik at prøver skal kunne bli analysert fortløpende.

Alle pasienter som har vært på avdelingen de siste ukene vil bli informert og satt i karantene.

– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasienter. Det er liten risiko for at disse har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld følger vi opp pasientene for å kartlegge mulig smittespredning, sier direktør i medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen, i pressemeldingen.

Hever beredskapsnivået

Som følge av smitteutbruddet har Sykehuset Innlandet hevet beredskapsnivået fra grønn til gul. Det er også iverksatt endringer i pasientflyten.

Innleggelse for enkelte pasientgrupper blir omdirigert til andre sykehus.

– Vi har gjort gode forberedelser for å kunne håndtere situasjoner der det blir påvist smittetilfeller i sykehus. I disse planene ligger blant annet endringer i pasientflyt, slik at pasientene legges inn ved ett av de andre sykehusene, sier Pettersen.

82 innlagt i Norge

Tall fra Helsedirektoratet viser at det nå er 82 personer som får behandling for covid-19 ved norske sykehus.

Det er 16 færre enn i går, og det er det laveste tallet siden 18. mars.

30 av dem som er innlagt får respiratorbehandling.

Til sammen har 210 personer dødd av koronaviruset i Norge.