Politiet tror inngangspartiet til Gjøvik kirke er forsøkt påtent

Klokken 03.18 rykket brannvesenet ut på automatisk brannalarm i Gjøvik kirke.

Da brannvesenet kom fram, var det varme i døren i søndre inngang.

– Vi reiste til stedet og det viser seg at det har begynt å brenne på utsiden av døren. Brannen blir slukket relativt kjapt, sier operasjonsleder i Innlandet, Atle Bernhoft von Obstfelder.

Det er brannskader rundt døråpningen, men ingen skade i kirken. Brannen er sannsynligvis påsatt.

– Funn på stedet og andre opplysninger tilsier at brannen kan være påsatt.

SPERRET: Kirken er sperret av etter brannen i døren. Foto: Stine Bækkelien / NRK

– Et sjokk

Sokneprest i Gjøvik, Ole Jacob Nyhus, sier det var et sjokk å høre om brannen mandag morgen.

– Det var et sjokk. Det er bare helt fryktelig. Jeg er bare sjeleglad for at brannalarmen virker og at kirken står der. Vi kan alle tenke hvilken tragedie og hvilken sorg det ville vært for hele Gjøvik hvis kirken hadde brent, sier sokneprest Ole Jacob Nyhus.

Gjøvik kirke ligger midt i byen. Kirken er bygd i tømmer og ble innviet i 1882, ifølge kirkens nettsted.

SPERRET: Kirken er sperret av der det begynte å brenne. Foto: Stine Bækkelien / NRK

– Vi får bare håpe politiet oppklarer dette her, så vi kan slippe å leve med angsten om at det kanskje går et menneske rundt som ønsker å tenne på kirken, sier Nyhus.

Ønsker tips

Politiet har gjort åstedsundersøkelser, men politiet etterlyser vitner som kan ha sett noe i tidsperioden.

– Dersom noen har sett noen personer i nærheten av Gjøvik kirke i tidsrommet i forut før 03.18, så ønsker vi at de ringer 02800 til oss, sier Obstfelder.