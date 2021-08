På Terningmoen militærleir i Elverum har det denne veka strøyma på med nye rekruttar.

Oberstløytnant Sebastian Bergstrøm jublar for at ein tredjedel av dei frammøtte er kvinner.

Nå er målet at dei unge rekruttane ikkje skal bli utsette for uønskt seksuell merksemd.

TEK TALA PÅ ALVOR: Oberstløytnant Bergstrøm meiner det hjelp å ha kontinuerleg fokus på seksuell trakassering og mobbing. – I programmet har vi revidert det etiske og haldningsskapande arbeidet, og vi fokuserer veldig på kjerneverdiane våre, respekt, ansvar og mot, seier han. Foto: Knut Røsrud / NRK

46 prosent utsette for seksuell trakassering

I fjor la nemleg Forsvarets forskingsinstitutt fram ei undersøking om seksuell trakassering.

Den viste at nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret, 46 prosent, hadde opplevd seksuell trakassering minst ein eller to gonger det siste året.

I tillegg lét fleirtalet vere å seie ifrå om seksuell trakassering.

Bergstrøm meiner årets kvinnemangfald vil skape ein mindre terskel for å seie ifrå om den uønskte åtferda. Slik kan det også bli lettare å overvinne den.

– Eg trur vi er inne i ein positiv utvikling, seier oberstløytnaden.

I 2019 kom ei undersøking som gjorde daverande forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forbanna:

– Det er annleis å vere ei jente i ein gutegjeng

Elise Gusgaard frå Bærum er ein av dei som pakka ned sekken med militært utstyr onsdag.

Ein av grunnane til at ho søkte seg til Forsvaret, var at det kom til å vere ein del kvinner i år.

– Eg er forkjempar for slike ting, seier ho.

GLER SEG: Elise trur det er ein bonus at det no er fleire kvinner i førstegongstenesta. Det kan gjere det lettare å seie ifrå om seksuell trakassering, meiner ho. Foto: Knut Røsrud / NRK

Ho har òg trua på at det no kan bli lettare å seie ifrå om seksuell trakassering, sidan det er rekordmange kvinnelege rekruttar i år.

– Dersom ei gruppe jenter ser at det skjer, er det kanskje lettare å seie frå og slå ned på. Det er annleis å vere ei jente i ein gutegjeng, seier ho.

Sjølv er ikkje Gusgaard redd for å oppleve seksuell trakassering, men meiner det er viktig at Forsvaret no tek grep for å få bukt med problemet.

Konkrete planar i felles rekruttprogram

Bergstrøm, som også er sjef for Hærens skule for rekrutt- og fagutdanning, fortel at dei arbeider kontinuerleg for å hindre seksuell trakassering i Forsvaret.

Sidan dei no har eit felles rekruttprogram for heile Forsvaret, har dei også teke grep i utdanninga deira.

– Det er grunnleggjande at vi tek dette på alvor. Som soldat kan du lære deg faglege ferdigheiter, men utan den etiske grunnmuren har vi ikkje så mykje å fare med. Våre verdiar er vårt fundament i alt vi gjer og alt vi er, seier han.

Bergstrøm fortel om planen dei har for å prøve å få bukt med problemet om mobbing og seksuell trakassering:

Soldatane blir informert om tematikken og førebygging når dei kjem

Dialog kva veke med tillitsvalgtordningen i Forsvaret, som representerer rekruttane

Lagførar samlast på kveldstid for å ta opp tema som mobbing og seksuell trakassering til diskusjon

Har fokus på soldatkortet, som fortel kva slags verdiar soldatane skal ha

– Det er også viktig at dei tilsette er medvitne på si rolle som førebilete, legg han til.

Meiner neste års undersøking vil gi fasit

Lena P. Kvarving er oberstløytnant i Forsvaret med likestilling, mangfald og kjønn som arbeidsområde. Kvarving har òg ei doktorgrad om kjønnsperspektiv i Forsvaret.

Ho meiner det er fullstendig nødvendig at Forsvaret er medvitne på tematikken.

– Vi har eit særskilt ansvar når vi kallar inn til førstegongstenesta, seier ho.

MÅ JOBBE FØREBYGGANDE: Kvarving seier at ein må jobbe førebyggande med haldningar, openheit og tryggleik - slik at mobbing og seksuell trakassering ikkje skal skje. – Og så må man ha gode rutinar for å handtere det når det unntaksvis skulle skje likevel, seier ho. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kvarving påpeiker at Forsvaret må fokusere ekstra på tematikken fordi dei er ein hierarkisk organisasjon med skeiv kjønnsbalanse og ein generell maskulin kultur.

– Vi kan velje «kremen» av unge norske kvinner og menn, som vi kan forvente meir av, men Forsvaret må også sikre at leiarane har både kunnskap, emne og vilje til å arbeide systematisk mot seksuell trakassering over tid, slår ho fast.

Oberstløytnanten seier ho ikkje veit om tiltaka på Terningmoen er nok for å få bukt med seksuell trakassering der.

– Det vil berre tala si noko om, seier ho.

I 2022 blir det laga ei ny undersøking om same tema.

Ser ei positiv endring

Oberstløytnant Bergstrøm fortel at dei ønsker innspel frå rekruttane, dersom dei har tips til kva meir som kan gjerast for å minske problemet.

– Eg håpar dei ser at det er takhøgd for å dele og for å seie ifrå.

Han seier han opplever at nulltoleransen for seksuell trakassering blir tatt på alvor i Forsvaret, og meiner det har vore ein positiv endring knytt til tematikken.

– Medvit rundt det har vore viktig, legg han til.

