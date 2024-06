Feriepengar er ein type løn som du får i staden for vanleg løn når du tek ferie. Dei blir opptent året før, og vanlegvis får ein feriepengane i juni. Feriepengar er ein viktig økonomisk tryggleik for arbeidstakarar, fordi det sørger for at ein kan ta ut den ferien ein har rett på utan å oppleve økonomiske tap.