Slik blir hjemfarten andre påskedag

Trafikktopp og de største forsinkelsene på vegene er ventet mellom klokka 12 og 16.

Ifølge Statens vegvesen er trafikkmengden i løpet av andre påskedag ganske lik første påskedag, men det er normalt mindre forsinkelser og færre køer.

På de største flyplassene er det mandag ventet storinnrykk.

Bare på Oslo lufthavn er det ventet at 45.000 passasjerer lander.

Tips til deg som skal hjem

– Vi ser for oss at det kan være bedre å reise tidlig eller sent, sier trafikkoperatør Øyvind Eik hos Vegtrafikksentralen øst.

Trafikkoperatøren har forståelse for at folk vil vente litt med hjemfarten, og da spesielt med fint vær i vente.

– Men da kan det fort bli trafikk, om flere reiser samtidig.

Hvis du skal reise med fly i dag, har pressevakt Øystein Løwer hos Avinor noen råd for en sømløs reise:

Ikke glem noe om bord i flyet

Ta bagasjen av bagasjebåndet så snart den dukker opp

Kjør forsiktig om du skal kjøre hjem fra flyplassen

Det er ventet at 45.000 passasjer lander på Oslo lufthavn mandag. Arkivfoto fra 22. mars. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Her kan du lese hvordan det går i trafikken:

Østlandet

Ifølge trafikkoperatør Øyvind Eik ved Vegtrafikksentralen øst vil det trolig bli tett trafikk på følgende steder mandag:

E6 fra Øyer og i retning mot Mjøsbrua.

E6 forbi Gardermoen, ved Kløfta og innover mot Oslo

E16 fra Hønefoss-Sollihøgda i retning mot Drammen-Sandvika.

Sørlandet

Ifølge trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen sør, Magnus Nilsen, så er det sjeldent med stor påsketrafikk på Sørlandet.

– Men det blir nok godt med trafikk på vegene, sier Nilsen.

Vestlandet

Erfaringsmessig må du regne med køer ved flaskehalsen på E16 Trengereid.

Trafikkoperatør Kjetil Larsen hos Vegtrafikksentralen vest sier det også er ventet en del trafikk sørfra mellom Stavanger og Bergen, over fergesambandene Mortavika-Arsvågen og Sandvikvåg-Halhjem, samt Lavik-Oppedal.

I Trøndelag

Mandag formiddag er flyter trafikken fint på vegene i Trøndelag.

Men det er ventet en del trafikk utover dagen, ifølge trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Andreas Johansen.

Disse vegene er utsatt i Trøndelag mandag:

E6 fra Oppdal mot Trondheim.

E14 fra Stjørdal

E6 fra Nordland og inn til Trondheim.

I Nord-Norge

Mandag formiddag kolliderte en minibuss og personbil i Stamsund i Lofoten.

Både luftambulanse og redningshelikopter ble sendt mot ulykkesstedet. Fylkesveg 817 er stengt etter ulykka.

For de resterende delene av landsdelen skal trafikken flyte fint, ifølge Jonas Johnsen hos Vegtrafikksentralen nord.

Fly og tog

Dette er dagen i påsken de aller fleste ferierende med fly har valgt å komme hjem på, ifølge pressevakt Løwer hos Avinor.

– Men vi er godt forberedt, så det skal gå bra, sier han.

Det er ventet at 45.000 lander på Gardermoen, mens 40.000 letter fra Gardermoen andre påskedag.

Trenden er tilsvarende i Bergen, Stavanger og Trondheim.

På Bergensbanen er det buss for tog mellom Bergen og Voss etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon. Dette fører til forsinkelser.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, melder at det kan være forsinkelser på mellom 20 og 45 minutter, og oppfordrer til å møte i god tid.

Pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børseth, melder om at det fremdeles er usikkert når Bergensbanen kan ha vanlig drift.

– En del av arbeidet begynner å ferdigstilles, men alt er ikke ferdig. Vi jobber videre på stedet. Toget er fjernet, men vi holder på å jobbe med infrastrukturen, sier Børseth til NRK.