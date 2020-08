Tiltalen omfatter bedrageri av rundt 22 millioner kroner og forsøk på bedrageri av rundt 40 millioner. Både banker og finansinstitusjoner er rammet.

8. september må de ti tiltalte møte i Hedmarken tingrett. De kommer fra store deler av østlandet.

Organisert kriminelt nettverk

Innlandet politidistrikt kom på sporet av saken ved en tilfeldighet i november 2018.

I forbindelse med en trusselsak pågrep politiet en mann på et hotellrom i Hamar.

Han hadde lånedokumenter som ikke tilhørte han. Mannen hadde også et ladd skytevåpen på hotellrommet.

LADD VÅPEN: Et ladd skytevåpen er blant beslagene som er gjort i saken. Foto: Politiet

– Under ransakelse hjemme hos mannen, ble det funnet enda flere lånedokumenter som tilhørte andre personer, sier Richard Røed, politiinspektør ved Innlandet politidistrikt.

Dette ble starten på opprullingen av det politiet mener er et kriminelt nettverk. Det ble gjort flere ransakinger, pågripelser og varetektsfengslinger.

Det viste seg at mange personer var involvert.

Påtalemyndigheten mener at etterforskningen har avdekket et organisert kriminelt nettverk der bakmennene har tilegnet seg BankID-brikker og passord fra en rekke personer.

SVÆRT ALVORLIG: Richard Røed, politiinspektør ved Innlandet politidistrikt sier at dette er en svært alvorlig sak som har en strafferamme på opptil 12 år. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Dette skal blant annet ha blitt gjort i bytte mot å slette narkotikagjeld.

– De ble kvitt narkotikagjelda. Isteden fikk de milliongjeld til banken, sier Røed.

Endret skatteopplysninger

I flere av tilfellene har BankID-brikkene vært brukt til å endre skatteopplysninger på Altinn. Dette er blitt gjort for å gjøre personene kredittverdige.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er snakk om store verdier. Ikke minst er opplysninger i Altinn blitt manipulert ved hjelp av BankID. Det forventes at offentlige registre er til å stole på, sier Røed.

Politiet mener at det er to hovedtiltalte i saken. For i alt sju av de tiltalte mener påtalemyndigheten at de har hatt slik kunnskap om låneopptakene som har skjedd i deres navn, at de er tiltalt for medvirkning til bedrageriene eller bedrageriforsøkene.

Det har vært en krevende sak for politiet. Mange personer er involvert og etterforskningen har gått over lang tid.

Det er satt av åtte uker til rettssaken.