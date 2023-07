Slår alarm om spraybokser som blir sortert feil: Har skapt branntilløp

På gjenvinningsstasjonen i Hamar, har dei plukka ein kubikk med sprayboksar som er feilplassert i glas og metallemballasjen.

Dei kan innehalde drivgassar og miljøgifter, og skape farlege situasjonar.

– Vi har opplevd tilløp til brannar i renovasjonsbilane våre grunna feilplassering av farleg miljøavgifter, seier Espen Skogly, rådgjevar ved Sirkula.

FARLEGE GASSAR: Sprayboksane kan innehalde farlege gassar. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Må handteras forsvarleg

Hårsprayar, lakkboksar, barberskumboksar og insektsprayar skal leverast som farleg avfall på gjenvinningsstasjonen. Da blir dei send vidare til mottak som handterer dette forsvarleg.

Fakta om sprayboksar Ekspander/minimer faktaboks Alle typar sprayboksar som er trykksatt skal i farleg avfall, uansett om de er faremerket eller ikkje

Farleg avfall leveres gratis for husstandane på gjenvinningsstasjonen

Sprayboksar og gassbeholdere resirkuleres via Norsk Gjenvinning, kor drivgassen tappast kontrollert og brennes i lukka system, og metallet i boksen gjenbrukets til nye metallprodukt

Sprayboksar som blir plassert feil, kan risikere å få ei behandling det ikkje toler.

– Avfall frå glas og metallemballasje blir trykt saman i renovasjonsbilane våre, og får ei røff behandling som kan slå sprekker i sprayboksane.

Espen Skogly seier dette kan føre til brann, enten i bilen eller på anlegget.

KAN BLI FEIL BEHANDLING: Når det kastas feil, kan det skape farlege situasjonar. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Målingsspann, bensinkanner, elektronikk og steikepanner er også ting som ofte kastast feil.

– Alt som ikkje er emballasje av glas- og metall skal leverast på gjenvinningsstasjonen, eller mellomtida skal det lagrast i den raude boksen merka farleg avfall.

FARLEG AVFALL: Dei som bur i Sirkula sitt område, skal kaste farleg avfall i denne raude boksen. Dersom nokon ikkje har fått boksen innan utgangen av juli, kan dei ta kontakt med selskapet, opplyser dei på sine nettsider. Bebuarar i burettslag eller sameige får ikkje den raude boksen i fyrste omgang. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Eit stort problem fleire plassar

Gjenvinningsstasjonen på Heggevin er ikkje dei einaste som opplever at store mengder med sprayboksar blir feilplassert.

Fabrikksjef på Norsk Gjenvinning sin stasjon i Oslo, Tiril Bratt, seier dei har same problem.

– Vi ser at mykje av sprayboksane hamnar i glas og metallballasten, men vi finn dei også att i andre avfallsstraumar, seier ho.

Foto: Henriette Dæhli

Meiner folk sorterer feil med vilje

Bratt trur folk har for dårleg innsyn i kva som er farleg avfall og kor det skal bli levert, samstundes som ho meiner mykje handlar om slurv.

– Mange sorterar nok feil med vilje for å sleppe ein tur til gjenvinningsstasjonen.

Ho trur ikkje forbrukarane er klar over faren ved å plassere farleg avfall feil og understrekar at dette er eit stort problem som må bli tatt tak i.

Ho har også opplevd tilløp til brannar grunna feilplassering av farleg avfall som har hamna i kverna.

Mange er i tvil om korleis avfallet skal bli sortert.

– Det skjer nok at eg sorterar litt feil innimellom, innrømmer Frode Tveita.

– Veit du kva sprayboksar skal bli sortert som?

– Skal ikkje det hamne under spesial avfall eller farleg avfall som skal bli levert på gjenvinningsstasjonen, spør han.

I TVIL: Frode Tveita seier han innimellom sorterer feil. Foto: Ingrid Turtum / NRK

Han trur det er mange som ikkje har fått det med seg.

– Eg har sjølv fått ein raudboks frå Sirkula som eg sorterar farleg avfall som sprayboksar i, så eg har vorte meir merksam på dette no, seier han.

Forhandlarar plikter å informere

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for utarbeiding av regelverk og iverksetting av tiltak som omhandlar gjenvinning og behandling av avfall.

Jeanette Louison i Miljødirektoratet understrekar at det er kommunane sjølve som skal sørge for eit tilstrekkeleg tilbod for mottak av farleg avfall frå hushaldningar og verksemder i kommunar.

Jeanette Louison, fungerande seksjonsleiar for sirkulær avfallshandtering i Miljødirektoratet. Foto: Jeanette Louisen / Privat

– Kva skal du tenke på når du leverer farleg avfall?

Når ein leverer farleg avfall, skal ein så langt det er mogleg gi opplysningar om avfallets innhald og eigenskapar. Den som leverer farleg avfall, må sørge for at emballasjen er merket tydeleg med disse opplysningane.

– Kva for tiltak blir gjort for å forhindre at farleg avfall blir levert feil?

Forhandlarar har plikt til å informere publikum om korleis farleg avfall skal sorteres, og avfallsmottak vil gje informasjon om korleis farleg avfall skal pakkast inn forsvarleg. Kommunar og avfallsmottak har også informasjon på sine nettsider samt kampanjar relatert til sortering av avfall.

Andre tiltak tilgjengeleg for publikum er til dømes Loop si nettside og ein app som heiter Sortere.

SLURV: Mange kastar sprayboksar saman med resten av søpla. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Her kan ein søke opp avfallet ein sit med og få informasjon om korleis det skal sorteres.

For å sikre at miljøbelastninga reduserast og ressursane i avfall blir nytta best mogleg, har Miljødirektoratet sett i verk ulike krav omkring avfallsførebygging og materialgjenvinning.