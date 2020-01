Skylder over 300 millioner etter bomben i Drammen

Krigen mellom Hells Angels og Bandidos hadde pågått lenge. En varm sommerdag i 1997 kjørte en rød varebil opp foran Bandidos' hovedkvarter i Drammen.

Bak i varebilen var det plassert sprengstoff, og luntene var allerede tent.

Kort tid etter at bilen var parkert, gikk bomben av.

Hør podkasten «MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos (1:2)».

Uskyldig kvinne ble drept

En forbipasserende kvinnelig bilpassasjer blir drept i angrepet. Ektemannen ved siden av overlever. Bandidos' hovedkvarter står i full fyr. Samtidig sprer brannen seg til Drammens is' fabrikklokaler på nabotomta.

Der eksploderer også en propantank, og skadene etter angrepet er enorme. Aktor i rettssaken beskrev saken som etterkrigstidens mest omfattende eksplosjon i Norge.

En tilfeldig forbipasserende kvinne ble drept under bombeangrepet Hells Angels utførte. Syv personer ble dømt til lange fengselsstraffer.

En tilfeldig forbipasserende kvinne ble drept under bombeangrepet Hells Angels utførte. Syv personer ble dømt til lange fengselsstraffer. Foto: Joron Sagen / NTB scanpix

Seks av disse tilhørte den Hamar-baserte klubben «Screwdrivers». De skal ha gjennomført angrepet som en opptaksprøve for å bli en del av Hells Angels.

Sliter med å kreve inn pengene

I etterkant fremmet forsikringsselskapet Gjensidige et erstatningskrav på 300 millioner kroner.

Kun 2 av 300 millioner av kravet er betalt.

Forsikringsselskapet Gjensidige har null tro på at de vil få tilbakebetalt hele kravet de har rettet mot de domfelte etter bomben mot Bandidos i Drammen. FOTO: Gjensidige Foto: Mats Stordal

Skadene mot Drammens Is' lokaler var så omfattende, og tapene så store, at de måtte legge ned isproduksjonen.

Det er nå 23 år siden angrepet, og personene som ble dømt for handlingen er løslatte. Men erstatningskravet henger fortsatt over personene.

Fornyer kravet hele tiden

– Opprinnelig krav var på over 300 millioner kroner. Jeg er ikke sikker på hva det er på nå inkludert renter, forteller kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige, Bjarne Rysstad.

Forsikringsselskapet opprettholder fortsatt kravet, og de sørger hele tiden for å fornye utlegg, slik at saken ikke blir foreldet. Samtidig mener han det nærmest er umulig kreve inn en så stor sum fra syv personer.

Han forteller at kravet nå er vesentlig høyere enn 300 millioner kroner, uten at han har eksakt sum.

Har kun fått inn en liten del av kravet

Forsikringsselskapet har null tro på at de vil få tilbakebetalt hele kravet.

– Det tror vi ikke. Men det er et viktig poeng at vi ikke bare slipper dette kravet. Det har kommet inn noe penger, saken er der, og det er viktig med tanke på bevissthet rundt å plassere et ansvar for en forferdelig handling. Det ville vært feil om vi slapp kravet. Selv om vi ikke har noen forestillinger om at vi vil få inn hele dette kravet, forteller han.

I 2015 hadde selskapet klart å kreve inn to av de over 300 millioner kronene. Fem år senere er summen den samme.

– Sammenlignet med totalkravet har vi fått inn veldig lite, men vi har fått inn rundt regnet to millioner kroner, forklarer han.

Erstatningskravet etter angrepet i Drammen er rettet mot de syv enkeltpersonene som er domfelt i saken, og ikke mot Hells Angels, forteller kommunikasjonssjefen.