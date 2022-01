Advarer etter opprydding: Måtte skjære seg selv løs med motorsaga

Opprydningsarbeidet pågår fremdeles for fullt, snart to måneder etter uværet som herjet over store deler av Sør-Norge.

Nye tall viser at hele 1,5 millioner kubikk med skog ble feid over ende.

Stormen, som aldri fikk noe navn, ble omtalt som større enn historiske Dagmar som herjet landet i desember 2011. Verdier for flere hundre millioner har gått tapt, og grunneiere går nå en usikker fremtid i møte.

Men for Martin Kompen i Hedalen var det noe helt annet enn penger som ble fokus under opprydningen.

Han skulle fjerne et tre som hadde falt over en garasje da det gikk galt.

– Skumle saker

Da Kompen skulle ta ned treet som lå over garasjen til en kunde, smalt rota fra treet over beinet. Leggen brakk, og Kompen ble sittende fastklemt.

– Jeg måtte ta motorsaga og skjære meg løs, før jeg fikk ringt nødnummeret. Det var det de kaller et åpent brudd. Det stakk ut beinpiper, sier han.

BRAKK BEINET: Rota traff Kompen rett i beinet da han nylig forsøkte å hjelpe til med opprydningsarbeid etter høststormen. Det kan gå opp til ett år før han blir helt bra igjen, ifølge legen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Kompen er maskinentreprenør og jobber med gravemaskin, men har også mye erfaring med manuelt skogsarbeid.

Han mener imidlertid at maskinell hogst er den tryggeste måten å drive skogopprydding på.

– Det er skumle saker dette her, fordi trærne står så mye i spenn. Det er veldig uforutsigbart, sier han.

– Når du ser tilbake på det, var det uforsvarlig av deg?

– Nei jeg føler ikke det. Kunden sa han la merke til at jeg gjorde dette på en sikker måte. Det var rett og slett et hendelig uhell, sier han.

Krevende oppryddingsarbeid

Det kan være livsfarlig å jobbe med nedblåste trær, rydding ved eiendommer og langs kraftlinjer. Det er den klinkende klare oppfordringen fra Skogbrukets kursinstitutt.

«Arbeid med stormfelt skog er meget farlig og bør overlates til profesjonelle aktører».

Skogsjef nord og vest, Lars Kristen Haug sier at det meste av arbeidet bør utføres med hogstmaskin.

– Det finnes mye kompetanse blant entreprenører og skogeiere, men da anbefaler vi dem sterkt om å ta kurs i vindfallhogst før de i det hele tatt starter opp motorsaga, sier Haug.

Foreløpig har det ikke kommet inn skademeldinger fra folk som har vært med på opprydningsarbeidet for Viken Skog.

– Men jeg vet det har vært skader i forbindelse med oppryddingen og reparasjoner av infrastruktur, sier han.

Store kostnader

Det foreløpige anslaget for skadet skog og land, bare i Valdres, er nå på 500.000 kubikkmeter, og totalt i Viken Skog sitt område: én million kubikkmeter.

Det tilsvarer en verdi på 450.000.000 kroner for hele Viken Skog sitt volum.

RYDDING: Hos far og sønn Berg i Etnedal jobber Per Ivar Søndrol i Skogdrift AS med å rydde skogen. Foto: Egil Granum / Viken Skog

Flere skogselskap har jobbet på spreng med å rydde trær for sine andelseiere. Viken skog opplyser at de har hatt rundt 40 hogstlag ute siden november. 18 personer har jobbet med taksering av skadene.

Opprydningsarbeidet har altså kommet godt på vei, men mye gjenstår. Vinteren kan også by på nye utfordringer, da snøen kan gjøre skade på trær som ligger på bakken.

Slik skal værskader ryddes Ekspandér faktaboks Rydding skal primært utføres av hogstmaskiner. Når maskinfører samarbeider med motorsagfører, skal: begge ha fungerende toveiskommunikasjon. hogstmaskinen skal ha kjedeskuddsvern siden noe av arbeidet vil foregå innenfor maskinens sikkerhetsavstand

Manuelt arbeid med motorsag bør skje i dagslys. Kunstig lys fra maskinen gjør at risikomomenter kan overses i skyggepartier eller at lyskildene forårsaker blending

Unngå klatring på trærne eller å sage stående på stammer

Det skal finnes rutiner for alarmering ved en nødsituasjon: Mobildekning, sikringsradio, kart med koordinater, framkommelig på vei. Kilde: Skogbrukets kursinstitutt

I tillegg til materielle skader førte stormen til at mange husstander mistet strømtilgang. Familien Joten Fossholm var uten strøm, nett og telefondekning i hele fem dager:

Omfattende skader

Marit Hougsrud (Sp) er ordfører i Sør-Aurdal, der uværet rammet verst. Hun har tidligere beskrevet skadene som «katastrofale».

I tillegg til skogskadene kommer også utgiftene for å reparere skadene på strømnettet.

– For de som bodde i krigsområdet tror jeg de opplevde uværet som veldig heftig, sier hun.

BLÅST OVER ENDE: Uværet som rammet store deler av landet gikk særlig hardt utover Sør-Aurdal. Foto: Martin Strøm

Det er viktig nå å tenke på de grunneierne som har fått store deler av eiendommen ødelagt, mener Hougsrud.

– Hvis en har en eiendom hvor det er veldig lite igjen - hva skal da gå videre til neste generasjon?, spør hun.