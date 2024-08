Saken oppsummert: Kraftig vind under uvær i 2021 har ført til en oppblomstring av granbarkbillen i Sør-Norge.

Billene sprer seg fra de døde trærne til friskere skog, noe som reduserer verdien av skogen med over 50%.

Skognæringen har ikke greid å hindre spredning av disse billene til tross for opprydding etter uværet.

Det er dårlig oversikt over skadeomfanget, men Norsk institutt for bioøkonomi har satt ut tellefeller for å få bedre oversikt.

Klimaendringer kan føre til høyere antall med biller og utbrudd av enkelte artstyper.

Skadedyr som granbarkbillen får bedre vekstvilkår i et varmere klima. -------------------------------------

Etter to kraftige uvær i november 2021 og januar 2022 har granbarkbiller blomstret opp i døde trær som falt under den kraftige stormen. Nå sprer de uønskede billene seg videre til frisk skog.

– Det kommer alltid nye vindfall ved ytterkanter der vi rydder. Barkbilla går rett på gammelskog og svak skog som er lite motstandsdyktig, sier Terje Roen som er skogbruksleder for deler av Innlandet i Viken Skog.

Terje Roen fra Viken Skog forteller at det er først og fremst den enkelte skogeier som blir berørt av barkbilleangrep. – Når billene går til angrep og begynner å bore seg inn, vil tømmerverdien gå fra sagtømmer og ned i beste fall til slip eller til biovirke eller tørrgran. Da er verdien av skogen redusert med over 50 prosent, sier han. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Det er krise for utviklingen. Da blir det en oppblomstring av barkbillene, forteller han.

Skogbrukslederen sier at Viken Skog er bekymret for hva som kan skje våren 2025.

Dronebilder fra Viken Skog viser tydelig skadene på den ellers friske skogen. De hvite trærne er døde etter angrep fra billene. De rødlige trærne har pågående granbarkbille-angrep. Billene sprer seg fra tre til tre. Foto: Viken SKog

Selv om skognæringen startet opprydding etter vindfallet i 2021 har de ikke greid å hindre spredning av billene i deler av Sør-Norge. Oversiktskart fra Nibio viser at Østlandet er særlig utsatt for barkbiller. Buskerud har det høyeste fylkesnivået, men også Innlandet, Vestfold og Telemark har høye forekomster av biller, ifølge kartet.

Granbarkbiller hører hjemme i norsk natur, det er oppblomstringen etter uværet som nå er problemet.

Vi vet ikke hvordan det står til med skogen

Mange kommuner på Østlandet ble hardt rammet av uværet i 2021.

Seniorforsker Paal Krokene ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) forteller at vi har over hundre kommuner i denne delen av Norge hvor det vokser gran.

Seniorforsker Paal Krokene ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) Foto: Erling Fløistad / NIBIO

– Vi har egentlig ganske dårlig oversikt over skadeomfanget. Vi teller biller, men vi har ikke noe systematisk oversikt over angrep på stående skog, sier han.

Norsk institutt for bioøkonomi lagde i 2023 et informasjonshefte om granbarkbillen. Her står det blant annet at arten er på kraftig frammarsj, godt hjulpet av globale klimaendringer.

– Det er en svakhet at vi egentlig ikke vet hvordan det står til med skogen, sier han.

Har satt ut tellefeller

Forskeren fra Nibio er også bekymret for utviklingen av barkbiller. De jobber nå sammen med kommunene for å forsøke å få en bedre oversikt. De har satt ut tellefeller som billene tiltrekkes av.

– Det er rørfeller som med feromoner tiltrekker seg biller. De fanger mye biller. Vi har rundt 120 sånne fellegrupper rundt omkring, sier han.

Det er i skog som blir liggende etter storm granbarkbiller trives best. Vidar Lone Lysnes fra Etnedal kommune ser utover området der Norsk institutt for bioøkonomi og Etnedal Kommune samarbeider om å sette ut feller for å overvåke bestanden av biller Her studerer Mikal Råheim fra Valdres Skog og Vidar Lone Lysnes fra Etnedal Kommune et grantre som er angrepet av granbarkbiller. Et grantre som er under angrep av granbarkbiller. Billene sprer seg videre til friske trær. Fagmannen Mikal Råheim fra Valdres Skog ser etter biller som finnes under barken.

Skogbruksrådgiver i Etnedal kommune, Vidar Lone Lysnes, sjekker billene for Nibio fire ganger gjennom sommeren. Han forteller at det i sommer var ca. 11.000 biller i gjennomsnitt og noen feller var oppe mellom 16.000 og 17.000 stykker.

I 2019 var det kun Vestfold som hadde et gjennomsnitt over 10.000 biller per felle.

Skogbruksrådgiver i Etnedal kommune Vidar Lone Lysnes sjekker fellene for biller. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Fellene er effektive, men det er en dårlig måte å kontrollere billedbestanden på. Så det her er kun for overvåkning for å se hvordan bestanden utvikler seg.

Lone Lysnes mener problemet må reduseres på andre måter.

Prioriterte tiltak for å unngå barkbilleangrep: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sammen med Landbruksdirektoratet laget en tiltaksliste for å unngå barkbilleangrep i 2024: Prioriter bestand til skog som er svekket av vind, tørke eller barkbiller, da billene foretrekker svekkede trær for egglegging.

Prioriter bestand i områder med mye skadet eller stresset granskog, da disse gir billene materialer til å oppformere seg i.

Prioriter tørkeutsatt skog, som gran plantet på typiske furulokaliteter, da disse områdene har flere biller.

Unngå å sette igjen flatekanter mot hogstmoden, gran-dominert skog, da disse er sårbare for billeangrep.

Prioriter bestand med høy granandel fremfor blandingsskog og rene løv- og furubestand, da granbarkbillen foretrekker områder med høyt volum av gran.

Prioriter områder som hadde høye billefangster i årets barkbilleovervåking, da faren for oppformering av biller er størst der billene er mest tallrike. ------------------------------------------------- Kilde: Prioriterte tiltak for å unngå barkbilleangrep i 2024 - Landbruksdirektoratet

Klimaendringer kan skape ubalanse

Forsker Erik Stange ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) forteller at insekter som får varme temperaturer, kan utnytte situasjonen med å få flere generasjoner i løpet av en vekstsesong.

Erik Stange ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Andreas Mathismoen / NRK

– Så det kan påvirke populasjonsvekst og føre til enda høyere antall biller, sier han.

Forskeren forteller at det går i en slags eksponentiell utvikling. Spesielt hvis det ikke er noen naturlige fiender som begrenser utviklingen.

– Så kan man få utbrudd av enkelte artstyper på grunn av klimaendringer og varmere temperaturer, sier han.

Det forteller at det ikke er alle som er tapere når man snakker om et varmere klima.

– Det er jo også skadedyr som ofte får litt bedre vekstvilkår eller levevilkår når vi har et varmere klima, sier han.

Dette treet er under angrep fra granbarkbillen. Når trærne blir hvite og dør, drar billene videre til neste tre. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK