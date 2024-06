Det nye skogfinske flagget er vaier i vinden i dag. Det grønne, gule, røde og svarte flagget som et symbol på det skogfinske fellesskapet.

I fjor var første gang denne dagen ble markert.

I dag feires dagen blant annet på Glomdalsmuseet i Elverum. Her er det mulighet for å oppleve skogfinsk mat, musikk, kultur og lære litt om en av Norges fem minoriteter.

Skogfinnenes eget flagg vaier i vinden i Elverum i dag. Foto: Bjørnar Morønning / NRK

For første gang markerer også ungdomsorganisasjonen Unge Skogfinner i Norge. Marikken Bruvold er den første lederen av ungdomsorganisasjonen og mener det er på sin plass.

– Det er på sin tid at vi får til et eller annet som kan samle folk og skape liv og glede rundt samfunnet, sier ungdomslederen.

Bruvold ser veldig frem til feiringen som starter fredag formiddag.

– Jeg synes det er kjempebra at man kan feire en dag. Vi håper det kommer veldig mange og at vi får fint vær, fordi det skal være utendørs på Finnetunet, forteller Bruvold.

Ungt engasjement for skogfinnene

Organisasjonen Unge Skogfinner i Norge ble stiftet i januar 2024. Det er den eldre garden av skogfinner som har etterspurt et eget ungdomslag.

Ungdom vil i dette tilfelle si alle i alderen 15–35 år. Bruvold forteller at de på sikt håper å arrangere kurs, samlinger og bygge nettverk mellom unge skogfinner, men at ikke veldig mange vet om dette enda. Hun ser til Kvenungdommen for inspirasjon, som har gitt Unge Skogfinner mye støtte.

– De er veldig flinke. Vi ser opp til og håper at vi kan få til dette like bra som de gjør. Men det vil ta veldig lang tid å bygge organisasjon. Det vil være mye jobbing i starten, forklarer lederen for Unge Skogfinner.

Skogfinsk kultur blir løftet frem under feiringen på Glomdalsmuseet i Elverum i dag. Foto: Bjørnar Morønning / NRK

Mye tyder likevel på at nysgjerrigheten for skogfinsk historie og kultur er til stede blant de unge.

– Engasjementet til nå har vært bra i forhold til hva jeg trodde. Vi er i en god tidsperiode, fordi det er mye fokus på minoriteter og skogfinner spesielt. Folk vet kanskje ikke at forfedrene deres var skogfinner og det er kanskje litt derfor det stopper litt opp, sier Bruvold.

Forsoning etter fornorskningen

Feiringen av skogfinnenes egen dag er i ferd med å bli en tradisjon, forteller Rune Hernes Bjerke.

Han er leder i Skogfinneforeningen som ble stiftet i 2021.

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverte sin rapport til Stortinget i juni 2023, der de blant annet så på konsekvensene av fornorskningspolitikken på skogfinnene.

De fant at fornorskningspolitikken førte til at skogfinnene mistet mye av sin kultur og hele sitt språk i denne perioden. Stortinget arbeider med denne rapporten og skal komme frem til tiltak for forsoning.