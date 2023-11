Anders Løvig viser vei innover en åpning i skogen han eier i Våler kommune i Innlandet. Trærne er omtrent 40 år gamle og 15 meter høye. Det er hovedsakelig gran, men også litt furu og bjørk.

– Ideelt sett skulle det vært forskjellig alder på skogen også, men dette kan bli et brukbart utgangspunkt for å drive annet enn flatehogst.

Flatehogst vil si at tilnærmet alle trærne i et gitt område blir hogget. Noen få frøtrær blir eventuelt bare stående igjen.

Dette er et eksempel på flatehogst. Det vil si at nesten alle trærne i et område blir hogget. Bare noen få frøtrær blir eventuelt stående igjen. Områder som er flatehogd skaper dårlige levevilkår for sopp, insekter, dyre- og fugleliv. De er også dårlig egnet for friluftsliv. Skog med varierende alder og arter kan egne seg for lukkede hogstformer. Det vil si at man bare tar ut en del av trærne i skogen ved hogst.

For Løvig har sett seg lei på skogbrukets store fokus på flatehogst. Det drives flatehogst på minst 60 prosent av norske skogsarealer. Lukket hogst omfatter i dag bare tre til fem prosent.

Mener skogeiere må være aktive pådrivere

Han ser flere fordeler med alternative eller lukkede hogstformer. Det vil si at man bare tar ut en del av trærne i skogen ved hver hogst.

Blant annet fører det trolig til skog som over tid er mer robust mot tørke og vind, nedbør, råteskader og biller.

Og det er en estetisk vakrere skog, som også er mer egnet for friluftsliv og gode naturopplevelser.

– Næringa er i endring, men enda ikke klar for å tilby denne måten å drive på i stort nok monn. Vi skogeiere bør være aktive pådrivere for en mer variert skogforvaltning, sier Løvig.

Lukket hogst Foto: Reidar Gregersen Ekspander/minimer faktaboks Hogstform der man bare hogger en del av trærne ved hver hogst, for eksempel hvert 20. år.

Bare 3-5 prosent av dagens hogst foregår på denne måten.

Fordeler er en mer robust skog, som er estetisk vakrere. Samtidig har den en større verdi for friluftsliv.

Oppveier også mange av ulempene med flatehogst når det gjelder CO2-utslipp fra bakken og tap av biologisk mangfold. Dette gjelder både sopper, biller og leveområde til fugler og dyr.

Ulempene er at det må være flere veier inn til skogene, eller det må drives nær der det finnes vei.

Det må fortsatt kjøres med maskiner i skogen så det kan bli en del kjøreskader.

Lukket hogst favoriserer gran. Med varmere klima kan det være utfordrende å produsere gran kontra furu.

Hvorvidt denne hogstformen gir mindre inntekter til skogeier er det uenighet om. Noen mener hogstformen kan være like lønnsom, mens andre mener den er mer kostbar.

Foreslår nye sertifikater

Derfor foreslår Løvig nå en ny sertifikatordning for å stimulere til en raskere endring i hvordan skognæringa forvalter naturen.

Han viser til Sverige, der det finnes ordninger som garanterer at plankene man kjøper kommer fra skog som ikke er flatehogd.

Det er i dag et marked som trekker mot økologiske produkter innenfor blant annet mat og klær. Betegnelsen er ikke direkte overførbar til tømmer, betegnelsen flatehogstfri er kanskje mer presis.

– Jeg tror det er mange som ser det problematiske med å drive med store hogstflater der man ikke trenger det. Så at det vil være en villighet for å betale ekstra for såkalt flatehogstfri trelast. Det er jeg ganske sikker på, sier han.

Svensk sertifikatordning Ekspander/minimer faktaboks Plockhugget.se er en svensk sertifikatordning for flatehugstfri panel eller tømmer.

Ordningen lar kunder kjøpe et sertifikat som garanterer at tilsvarende volum som man kjøper blir hogget med alternative hogstformer.

Ordningen er ikke spesielt stor i dag. De har solgt 551 sertifikater i systemet som tilsvarer 1103 m3 tømmer.

Sertifikatet kan blant annet kjøpes gjennom noen byggvarekjeder i Sverige og via en kjøkkenprodusent.

Selskapet håper å øke sitt volum betraktelig i nær framtid.

Miljøorganisasjoner positive

Generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Sabima og WWF er positive til forslaget.

Christian Steel i Sabima mener det er viktig å gjøre mye mer for å legge om fra flateskogbruk til lukket hogst. Han mener dette er en måte å restaurere skog på, og at det kan være en del av Norges internasjonale forpliktelser om å restaurere natur.

Derfor har de også sammen med WWF og Norsk Skogeierforbund foreslått en støtteordning for å få en raskere omlegging til alternative hogstformer.

Men han mener også det er en god ide å bruke markedsmekanismer for å stimulere til denne utviklingen.

– Jeg tipper det trengs en tilvenningsperiode. Det må markedsføres hvorfor det er viktig og hvilke miljøfordeler det gir. Det var ikke slik at mange kjøpte økologiske grønnsaker fra dag 1 heller, sier han.

Sabima opplever generelt en økt interesse fra næringslivet i hvordan de kan ta mer hensyn til naturen. Han tror derfor både enkeltpersoner og større utbyggere vil være interessert i et slikt produkt.

Tror en merkeordning kan treffe mange

Jon Bjartnes, politikkansvarlig i WWF Verdens naturfond, støtter Sabima. De mener det er spennende at et slikt forslag kommer fra en som selv driver skogbruk.

– Da får små og store forbrukere en mulighet til å bidra til å hjelpe fram et mer naturvennlig skogbruk. Vi tror en slik merkeordning kan treffe mange, sier han.

Politikkansvarlig i WWF verdens naturfond, Jon Bjartnes. Foto: Ivan Tostrup

Bjartnes mener det kan være en fordel at markedet og tilbudet kan utvikles samtidig slik at man også får avsetning av tømmeret for de som satser på denne type skogbruk.

Steel poengterer også et dilemma ved miljøsertifiseringen av norsk skogbruk.

– Det blir markedsført at alt kommer fra miljøsertifisert virksomhet, da vil vel mange tenke at alt er greit. Men reglene blir ikke alltid fulgt og de er ikke strenge nok etter vår oppfatning blant annet i forhold til hogstformer, understreker han.

Skogeierforbundet: – For tidlig

Direktør for skog og miljø i Norsk skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie. Foto: Ronald Hole Fossaskaret / NRK

Norges Skogeierforbund ønsker også mer lukket hogst. De ønsker i første omgang å utnytte den skogen som er godt egnet til lukket hogst. 15 prosent blir regnet som godt egnet.

Skal større områder benytte alternative hogstformer er det nødvendig med en omstillingsfase på 50–150 år. I denne perioden vil skogen ikke produsere like mye tømmer som ved tradisjonelle åpne hogster.

– Tidligere var ikke interessen så veldig stor, men nå har interessen både hos skogeierne og hos de som jobber i skogeiersamvirkene vært veldig økende, sier fagdirektør i Norsk Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie.

De støtter insentivordningen for å få opp andelen lukket hogst, men mener det er for tidlig med en markedsbasert løsning. Med veldig lite volum vil ikke en slik ordning være bærekraftig økonomisk, mener de.

– Vi har tenkt at vi bør komme i gang og få opp volumet av disse hogstene og så kan man eventuelt i neste stadiet vurdere hvilke markedsmuligheter og etterspørsel det kan være etter produkter fra denne typen hogst, sier Sørlie.

Anders Løvig ser utover et område som kun egnet seg for flatehogst på grunn av måten skogen er forvaltet på. Nå har han plantet både gran og en del furu for å forsøke å oppnå større variasjon. Det vil ta 60-80 år å gjøre om områder som dette til en mer variert skog egnet for lukket hogst.

Andreas Brunner er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Han forsker ikke på markedsmekanismer i skogbruket, men kjenner godt til området etter 30 år med forskning i skogbruket.

Han mener det i utgangspunktet ikke er riktig å gi skogeierne subsidier for å komme i gang med lukket hogst. For det er ikke dokumentert at lukkede hogstformer faktisk koster mer for skogeierne eller at en slik skog produserer mindre enn flatehogst.

Brunner jobber med forskning på hvordan lukket hogst kan gjennomføres og er i kontakt med mange skogeiere som vil bedrive lukket hogst.

Han mener økonomiske kalkyler er ganske ubetydelige for deres beslutning om å endre hogstform.

– De har andre grunner. De vil ha en rekreasjonsskog, verne mot jordras eller ta vare på det biologiske mangfoldet, sier Brunner.

Han tror omstillingen vil komme av seg selv fordi det er så stor etterspørsel fra samfunnet. Men at det vil ta tid.