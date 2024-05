Skogbrann i Åsnes ute av kontroll

Ifølge politiet i Innlandet brenner det i skog og utmark med en bredde på cirka 200 meter.

Det er ikke kontroll på brannen.

Det var ved 15-tiden torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om en skogbrann ved Juberget i Åsnes.

Brannhelikopter er på veg til stedet.

– Det brenner i et uframkommelig område på 200 x 200 meter. Det jobbes på stedet, men man har ikke helt oversikt enda, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Per Solberg.

Ifølge Solberg er det foreløpig ikke fare for personer eller bebyggelse.

Dobbelt varsel

På grunn av det tørre været, er det skogbrannfare på store deler av Østlandet, ifølge varslingstjenesten Varsom.no.

Brannsjef i Valdres, Laila Lien Østgård, forteller at det er sjelden vare med slike doble varsler.

– Det har kanskje skjedd tidligere, men jeg ser ikke på denne kombinasjonen som normal, sier hun.

Brannvesenet er forberedt på flere farevarsler samtidig i fremtiden.

– Myndighetene har varslet oss om at det vil komme flere tilfeller av doble farevarsler, sier Østgård.

Laila Lien Østgård forteller at brannvesenet har styrket beredskapen på grunn av skogbrannfaren. Foto: Cathrine Dokken

Skyldes finværet

Meteorolog ved Meteorologisk institutt, Haldis Berge, forklarer at årsaken til denne kombinasjonen er de høye temperaturene vi har opplevd de siste dagene.

– Varmt vær fører både til snøsmelting i fjellet og tørke mange steder, forklarer hun.

Meteorologen tror ikke farevarselet for skogbrann blir fjernet med det første.

– Det er meldt tørt og varmt vær de nærmeste dagene, derfor er det grunn til å tro at farevarselet vil holdes ved like, sier Berge.

Ifølge værtjenesten Yr.no er det meldt svært lite nedbør den kommende uken.

Skjermbildet viser Yr sin værmelding for Fagernes. Bildet er tatt 16. mai. Foto: Skjermbilde Yr.no

– Stor spredningsfare

Selve skogbrannfaren er moderat, men det er likevel stor grunn til å være obs, forklarer Østgård.

– Tørken kan komme i kombinasjon med sterk vind og det kan gjøre at en liten brann kan komme ut av kontroll, sier hun.

En liten gressbrann for eksempel raskt utvikle seg til noe mye større.

– Mange mennesker er ikke klar over hvor fort en liten brann vokser, det er mange som har trodd at de har hatt kontroll over flammene, også har de ikke det, sier Østgård.

Brannsjefens viktigste råd til folk flest er å utvise generell forsiktighet når de ferdes i skog og utmark.

I det lysegule feltet er det skogbrannfare. Foto: Skjermbilde Varsom.no

Økt beredskap

Så langt i år har ikke Brannvesenet i Valdres hatt noen hendelser knyttet til skogbrann.

De har rustet opp beredskapen i takt med skogbrannsesongen.

– Vi øker alltid beredskapen, og planlegger for samarbeid med andre beredskapsaktører og skognæringen, sier Østgård.

Brannvesenet forbereder seg også på flom.

– Det er fremdeles usikkert hvor alvorlig flom det blir, men vi er forberedt på å bistå med hendelser knyttet til flom, sier hun.

Østgård har likevel en klar oppfordring.

– Folk bør være varsomme ved ferdsel i nærhet av flomstore elver og vann, oppfordrer hun.