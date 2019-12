56-åringen fra Hadeland er uføretrygdet etter den dramatiske hendelsen i 2013.

– Jeg unner ingen å oppleve det samme som meg. Jeg starter hver dag med å spise smertestillende tabletter, forteller Tommy Haug.

Sammen med kamerater var han i Hafjell for å stå på slalåm den skjebnesvangre dagen for snart syv år siden. Det var fredag og lite folk i anlegget. Tommy Haug forteller at han koste seg på vei nedover i løypa. Men plutselig smalt det.

– Det kom en kar kjørende ut fra terrenget og krysset foran meg. Vi hektet i hverandre og jeg ble kastet rundt og rundt. Jeg endte utenfor løypa og slo meg kraftig, forteller han.

BLE UFØR: Tommy Haug (56) forteller at det ikke har vært mulig for ham å fortsette i jobben etter ulykken. Han er nå uføretrygdet. Foto: Privat

Uførepensjonist

I ulykken fikk han skader i høyre skulder og nervebaner til høyre hånd. Haug forteller at han har vært gjennom flere operasjoner og fått satt inn protese i skulderen.

Haug sier han fortsatt sliter med tinnitus og nakkeplager. I tillegg opplever han å ha fått svekket konsentrasjon og hukommelse.

Etter ulykken har det ikke vært mulig for ham å fortsette i jobb. Høsten 2018 ble han uføretrygdet.

– Jeg har prøvd å komme meg tilbake i jobb. Men jeg får det bare ikke til, sier Haug.

Saksøker skiløper

Ulykken har medført et økonomisk tap for 56-åringen. Nå krever han erstatning av skiløperen som han mener var ansvarlig. I slutten av januar møtes de i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer.

OPERASJONSSÅR: Tommy Haug fikk skader i høyre skulder i alpinulykken og forteller at han har måtte gjennomgår flere operasjoner. Foto: Privat

Erstatningskravet er på drøyt 4,8 millioner kroner. Den saksøkte hadde en ansvarsforsikring som dekker inntil 3 millioner kroner. Det er dermed det overskytende beløpet på 1.8 millioner kroner det nå strides om.

– Tapet til min klient er såpass stort, etter vår oppfatning, at det går ut over den beløpsbegrensningen som er i forsikringen. Dermed kommer personen som forårsaket skadene muligens også i et ansvar. Da må han i så fall betale av egen lomme, sier advokat Husebye Haug.

Han representerer Tommy Haug i søksmålet. Advokaten mener det viktig at flere kjenner til både erstatningsplikten og forsikringene som gjelder.

– De fleste av oss er dekket av en ansvarsforsikring tilknyttet innboforsikringen vår. Men denne har som regel en beløpsbegrensning, sier han.

Avviser kravet

Skiløperen som er stevnet i saken avviser kravet. Han mener han ikke har utvist uaktsomhet som utløser erstatning. Det opplyser mannens advokat Lars-Christian Axelsen i en e-post til NRK.

– Min klient har forståelse for saksøkers situasjon. Men vi mener dette er en ulykke han ikke kan holdes erstatningsansvarlig for. Vi mener at saksøkers tap som følge av ulykken uansett ikke overstiger 3 millioner kroner som ansvarsforsikringen dekker, opplyser han.