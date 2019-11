Skal ha misbrukt fem kvinnelige pasienter

Saken har vært under etterforskning siden mai 2018.

Kvinnene er i alderen 25-45 år, og er både fra Oppland og andre deler av landet. Det opplyser politifullmektig Tore Martin Søbak Gundersen ved Innlandet politidistrikt til NRK.

Samleier og berøring

Ifølge tiltalen skal det ha vært samleier med tre av kvinnene. I de andre tilfellene er det berøring.

Dermed mener påtalemyndigheten at han har skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Han er også tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

I et av tilfellene har det vært flere samleier med samme kvinnelig pasient i perioden desember 2016-april 2017.

Mette Yvonne Larsen er forsvarer for tiltalte. Foto: Anders Fehn / NRK

Politiet skriver at saken nå er ferdig etterforsket og sendes over til Sør-Gudbrandsdal tingrett for beramming av hovedforhandling.

Advokat Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som forsvarer for den tiltalte. NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med forsvareren.