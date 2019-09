Skadet Sagosen fikk drømmen knust

– Det er veldig surt! Det er en gulrot og en kamp jeg har sett fram til i lang tid.

Det forteller Sander Sagosen til NRK før hans Paris Saint-Germain møter Elverum i Håkons Hall på Lillehammer.

Trønderen er i godt humør, men sukker litt oppgitt da han blir spurt om skaden i låret han pådro seg onsdag, og som holder ham ute i flere uker.

– Det har vært en kamp jeg har gledet meg til. Å få ta med mitt PSG hit og spille mot Elverum på norsk jord er gøy.

Imponert over Elverum

STORSTUE: Her i Håkons Hall blir det satt ny tilskuerrekord i en håndballkamp lørdag når Elverum møter Paris Saint-Germain. Foto: Magnus Stenseth / Elverum håndball

En av grunnene til at han har sett fram til kampen, er nemlig interessen for oppgjøret. Fredag kveld var det solgt 12.200 billetter til kampen. Dermed er det klart for ny, norsk publikumsrekord i en håndballkamp. Den forrige rekorden var på 11.200 og ble satt i 1999 under VM-finalen mellom Norge og Frankrike i Håkons Hall.

Sagosen er mektig imponert over at Elverum har klart å få til et så stort arrangement.

– Det er fett! Rett og slett kult. Det er deilig arroganse på en god måte. At de tør å sette de kravene, tør å si at «her vil vi lage en folkefest for hele Norge». At de klarer å gjennomføre det skal de ha ros for.

PSG må klare seg uten både Sagosen, tre ganger kåret til årets unge spiller i verden og av Handballplanet kåret til verdens beste i 2018, og den danske superstjernen Mikkel Hansen, som sammen med trønderen ble tatt ut på «all star team» under VM i 2019. Det mener likevel nordmannen ikke svekker det franske laget nevneverdig.

SKADET: Både Mikkel Hansen og Sander Sagosen er skadet og spiller ikke kampen mot Elverum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tjener mer enn hele Elverum

For forskjellene på de to klubbene er enorme. Ikke bare sportslig, men også økonomisk.

Det totale lønnsbudsjettet for Elverum er 8 millioner kroner.

Det er mindre enn hva Sagosen tjener alene i den franske klubben. Han har en årslønn på godt over 8 millioner kroner. Lagets største stjerne, Nikola Karabatic, kåret til verdens beste spiller i 2007, skal ha en årslønn på om lag 14 millioner kroner.

– Vi lever av det her. Det er proffer i Elverum, også. Men det er vesentlig forskjell på budsjettene til de to klubbene. PSG har ambisjoner om å vinne Mesterligaen, mens Elverum er fornøyde med å være med i turneringen.

PSG har aldri vunnet Mesterligaen, men i 2017 kom de på andreplass i turneringen. Klubben har vunnet den franske ligaen seks ganger, og har en rekke cupgull. Klubben er ble i 2012 kjøpt opp av fotballklubben Paris Saint-Germain, og fikk etter det samme navn.

– Er forskjellene like store på det sportslige som på det økonomiske?

– På papiret er det jo det. Men det hjelper lite hva som står på papiret. Det handler om hva som blir prestert på banen lørdag. Alt kan skje, og det er morsomt.

Forventer gåsehud

Elverums daglige leder, Mads Fredriksen, forteller at han føler på litt nerver og at det kiler litt i magen før storkampen.

– Kampen i dag er den største i norsk historie i publikumstall. For Elverum er det kanskje den største kampen vi kommer til å ha på veldig mange år, forteller Fredriksen.

Etter lang tids arbeid med å få gjort hele arrangementet mulig, gleder han seg stort til det kommer i gang. Og til det hele er over.

– Jeg forventer gåsehud når hymnen spilles før kamp, og en del stress før det. Og så forventer jeg at jeg kan kose meg med en del øl når vi er ferdige.