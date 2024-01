Natt til 2. juledag prøvde politiet å stoppe en bil i Kongsvinger.

Føreren nektet å stoppe, og etter en kort biljakt krasjet bilen i en rundkjøring. Det ble starten på det politiet mener er en kidnappingssak.

– Vi ser veldig alvorlig på denne saken og har satt inn store ressurser på den for å ivareta etterforskningen, sa politiadvokat Wigdis Hjalmarsen ved Innlandet politidistrikt til NRK i helgen.

Wigdis Hjalmarsen, politiadvokat ved Innlandet politidistrikt. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Sju siktet

Nå er sju personer siktet for grov frihetsberøvelse.

Tre av de siktede er varetektsfengslet i fire uker, mens tre andre er begjært varetektsfengslet.

Den siste siktede er ikke pågrepet, men internasjonalt etterlyst.

– Vi er i den innledende fasen og vil sikre oss alt vi kan av bevis. Varetektsfengslingene er for å unngå bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Hjalmarsen.

Kjent for politiet fra før

De aller fleste av de involverte er kjent for politiet fra før, blant annet i forbindelse med narkotikasaker.

Politiet sier de ikke vet om dette er et oppgjør i narkotikamiljøet.

– Vi vet foreløpig ikke hva som er bakgrunnen for hendelsen. Det skal vi forsøke å avdekke gjennom den videre etterforskningen, sier Hjalmarsen.

To av de involverte skal ha vært tilknyttet MC-klubben Satudarah, ifølge NRKs opplysninger.

Fortalte om trusler og vold

Operasjonssentralen i Innlandet ble oppringt natt til 2. juledag.

Mannen som ringte fortalte om trusler, vold og frihetsberøvelse, og at han og en annen mann ble forfulgt.

Han forklarte at to biler fulgte etter dem på riksvei 2 mellom Eidskog og Kongsvinger.

I den ene bilen som fulgte etter dem, skulle det være en mann som var kidnappet.

Politiet lokaliserte bilene, men de stoppet ikke.

Biljakten endte da bilen, der mannen som angivelig var frihetsberøvet satt, krasjet i en rundkjøring i Kongsvinger sentrum.

Fire personer ble kjørt til sykehus. En av dem, en mann som er siktet i saken, forsvant fra sykehuset og er nå etterlyst.

Biljakten endte i en rundkjøring i Kongsvinger. Foto: PER HÅKON PETTERSEN / GLÅMDALEN

Ble oppsøkt av de siktede

Frihetsberøvelsen skal ha skjedd i en bolig der fem av de siktede skal ha vært til stede.

To av de fornærmede mennene skal ha blitt utsatt for vold, trusler og frihetsberøvelse i flere timer.

For den tredje fornærmede er det usikkert hvor lenge de påståtte straffbare forholdene skal ha vart.

– Det er frihetsberøvelse, hvor det skal ha vært både trusler og vold. Frihetsberøvelsen har pågått over tid, og det er også flere forskjellige åsteder for hendelsene, sier politiadvokat Hjalmarsen.

Politiet har gjort undersøkelser i flere boliger i Kongsvinger og Eidskog. Det er også gjort flere beslag som skal gjennomgås. Politiet undersøker blant annet digitale spor på mobiler og datamaskiner.

– Vi har avhørt flere vitner og skal avhøre de nylig siktede i saken, sier Hjalmarsen.

Politiet i Innlandet setter inn store ressurser på saken der sju er siktet for vold, trusler og kidnapping. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nekter straffskyld

To av de siktede ble pågrepet fredag, mens fire andre ble pågrepet tidligere. Foreløpig har ingen av disse villet la seg avhøre.

Usama Ahmad, som forsvarer en mann tidlig i 30-årene, sier hans klient nekter straffskyld.

Mannen, som tidligere har bekreftet at han har vært tilknyttet MC-klubben Satudarah, begjærte seg løslatt under et fengslingsmøte på torsdag.

Retten fant ikke grunnlag til å fengsle han, men påtalemyndigheten har anket, så mannen sitter fengslet frem til lagmannsretten avgjør fengslingsspørsmålet tirsdag.

Sugin Varatharajan fra advokatfirmaet Rogstad er forsvarer for en mann i 40-årene. Heller ikke han erkjenner straffskyld.

– Min klient har ikke noen tilknytning til noe kriminelt nettverk, sier han.

Mannen er varetektsfengslet.

– Men vi er ikke enig i det og vil anke til lagmannsretten, sier Varatharajan.

Flere av de andre siktede erkjenner heller ikke straffskyld.

Bistandsadvokaten til de fornærmede mennene ønsker ikke å kommentere saken, siden den er under etterforskning.