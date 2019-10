– Vi har aldri opplevd noe slikt tidligere, dette er helt spesielt, sier Terje Krogstad, politistasjonssjef i Lillehammer.

Fra fire adresser i samme vei har det blitt stjålet elleve sykler, én motorsykkel og én bil i løpet av natten.

En av tre får sykkelen frastjålet

Securmark, som overtok Falck Sykkelregister i 2017, opplyser at det årlig stjeles sykler for over 100 millioner kroner i Norge. En av tre nordmenn opplever å få sykkelen sin frastjålet.

NRK har snakket med flere av dem som i natt har blitt frastjålet sykler, i den aktuelle gaten. De ønsker å forbli anonyme.

ØNSKER TIPS: Terje Krogstad, politistasjonssjef i Lillehammer, ønsker tips fra publikum i den aktuelle tyverisaken. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Nå blir det nok å investere i viltkamera og alarm, når lås på dører og sykler ikke holder, sier en som har blitt frastjålet flere sykler til høy verdi.

El-, terreng- og landeveissykler skal være blant de tapte verdiene.

– Bare når gjelder sykler hittil i år, har det vært 26 stjålne i Lillehammer. Nå var det elleve på én natt, det er ekstremt, sier Krogstad.

– Tyvene hadde god oversikt

Både politiet og de fornærmede i saken opplyser at tyvene har valgt ut de aller nyeste syklene til høyest verdi, og latt andre stå igjen.

– De hadde god oversikt over hva de ville ta med seg. Det er veldig spesielt at dette skjer i samme gate, men vi skal ikke spekulere videre i det på nåværende tidspunkt, sier Krogstad.

En av de fornærmede i saken sier at måten dette har blitt gjort på er skremmende. Hvordan ting har blitt kartlagt og kalkulert på forhånd forbauser vedkommende.

– Enkelte av disse adressene har hatt verdiene godt sikret. Ved å gå ut i media, håper vi på tips som kan hjelpe etterforskningen, slik at tyveriene kan oppklares. Ta kontakt hvis du vet noe, oppfordrer Krogstad.