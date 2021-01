Sjekk disse bildene av stjernehimmelen

Vinteren kan være ubehagelig kald, men også svært vakker.

Da det kalde vinterværet bød på klarvær bestemte fotograf Andreas Lekang seg for å reise et sted fritt for menneskeskapt lys.

STJERNEKLART: Bildene er tatt med Nikon D4s, 24 mm f/2.8 objektiv. Foto: Andreas Lekang / NRK

Sammen med noen venner reiste han til Espedalen, i Gausdal og Sør-Fron kommune.

– Målet var å sjekke om vi kunne se noen stjerner. I Lillehammer var de vanskelige å se på grunn av lysforurensninga, sier Lekang.

De var egentlig ikke forberedt på synet som møtte dem.

– Jeg har aldri sett noe lignende før, sier fotografen.

Foto: Andreas Lekang / NRK

Lekang sier det kan være utfordrende å ta bilder av stjernehimmel, men at det hjelper med godt utstyr og litt erfaring.

Imponerende bilder

Astrofysiker og senioringeniør Torben Leifsen ved Universitetet i Oslo har helt siden han var liten elsket å studere stjernehimmelen. Han er imponert over bildene som ble tatt i Espedalen.

– Det krever innsats å få så fine bilder. Nå fikk jeg virkelig lyst til å komme meg ut til et mørkt sted og se på stjernene, sier han.

Leifsen har laget denne illustrasjonen på hvilke stjerner og stjernebilder du kunne se fra Espedalen på samme tid som bildene ble tatt.

STJERNEBILDER: Illustrasjon stjernehimmelen sett fra Espedalen 6. januar 2021. Foto: Institutt for Teoretisk Astrofysikk/UiO

Her kan du se illustrasjon av stjernebilder du se fra stedet du er.

Ekstra fin stjernehimmel nå

Det har vært klarvær flere steder i landet de siste dagene. Også på Vestlandet har man kunnet oppleve stjernehimmelen.

– Stjernehimmelen er ekstra fin nå, fordi månen ikke kommer opp før etter midnatt, og dessuten er den omtrent bare en fjerdedel stor og minkende, forklarer Ottar Sande.

Han er amatørastronom og tidligere naturfaglærer på videregående skole i Gloppen. Og han har noen tips til stjerner som er lette å kjenne igjen, også for et utrenet øye.

– Det jeg la merke til i går, var stjernebildet Orion, som står høyt på himmelen rundt klokka elleve om kvelden, og den vakre, kraftige stjerna Sirius, som nesten lyser som en planet og som man kan se nærmere horisonten, nede til venstre for Orion.

EKSTRA FLOTT STJERNEHIMMEL: – Stjernehimmelen er ekstra fin nå, fordi månen ikke kommer opp før etter midnatt, forteller Ottar Sande. Foto: PRIVAT

Sande sier Orion er lett å kjenne igjen på grunn av de tre stjernene som står på linje midt i stjernebildet og danner «Orions belte».

En forlenging av Orions belte peker nedover mot Sirius, og hjelper til med å finne den stjerna.

– Av planeter er det bare Mars som er lett å se nå. Den står høyt på sørhimmelen i sjutida om kvelden, forteller Sande.

Kulda er på vei nordover

Det er en høytrykksrygg som har gitt det klare vinterværet i Sør-Norge de siste dagene.

– Det har gjort at det er blitt mye kaldt, tørt og klart vær. I nord har det vært litt mer lavtrykksaktivitet og ganske mildt, men nå er det på vei til å bli kaldere også i nord, forklarer meteorolog Elbjørg Moxnes.

KLAR HIMMEL: Meteorolog Eldbjørg Moxnes sier det er muligheter for klarvær torsdag og fredag. Foto: Eldbjørg Dirdal Moxnes

Vær rask om du vil se stjernehimmelen

Lørdag kommer det inn et lavtrykk som vil prege helgen og gi mer skyet vær mange steder. Særlig på Vestlandet og i Trøndelag vil det komme nedbør i perioder og økende vind, forteller Moxnes. Vil du være sikker på å få se stjernehimmelen de neste dagene, bør du derfor være rask.

– Torsdag og fredag er det fortsatt muligheter til å se klar himmel mange steder både i sør og i nord, sier Moxnes.