Vangsåsen i Hamar er blitt åsted for en bitter strid om hogst og grøfting.

Vang Almenning gravde i 2019 grøfter i et stort område slik at det skal bli tørrere skogbunn. Dermed blir området klargjort for planting.

Men ifølge Skogbruksloven er det ikke tillatt å lage nye grøfter, kun renske opp de gamle som er der fra før av.

Nå hevder Naturvernforbundet i Innlandet at skogbruket har tatt seg til rette. Organisasjonen mener at nesten alle grøftene er nye, og dermed ulovlige.

– Useriøst

Vang Almenning reagerer sterkt på påstanden fra Naturvernforbundet. De hevder at hver eneste meter er gamle grøfter som er rensket opp.

– Vi har hatt to tilsyn, både fra landbrukskontoret og Statsforvalteren. Ingen av dem har påvist ulovlig grøfting. Utspillet fra Naturvernforbundet er utrolig useriøst, sier daglig leder Magne Svenkerud.

Begge parter i saken sier de har kart og GPS-data som de mener er bevis for sitt eget syn.

NYE OG GAMLE GRØFTER: Lovverket tillater grøfterensk i gamle grøfter. (Bildet er tatt høsten 2020.) Foto: Naturvernforbundet i Innlandet

Mener det er miljøkriminalitet

Nå har Naturvernforbundet i Innlandet politianmeldt grøftingen.

– Dette er sårbar fjellskog 650 m.o.h. Deler av dette er myrlendt terreng. Det er et tankekors at Norge samtidig skal bruke 41 millioner kroner i år på rehabilitering av myr, sier Ole Midthun, som er leder i Naturvernforbundet i Innlandet.

ENGASJEMENT FOR VANGSÅSEN: Ole Midthun er leder for Naturvernforbundet i Innlandet, og mener grøftinga som er gjort er ulovlig. Foto: Knut Røsrud

Simen Arnesveen, som er miljøkrimkoordinator ved Innlandet politidistrikt, har saken.

– Vi er i den innledende del av etterforskningen nå. Vi har heller ikke tatt stilling til om vi trenger sakkyndig bistand, sier Arnesveen.

Hedmarken landbrukskontor, som er felles for Hamar, Stange og Løten kommuner, har sett på saken. De mener at allmenningen ikke har brutt lovverket når det gjelder grøfting.

«Etter en samlet vurdering etter befaring av området, kan vi ikke finne grunnlag for å si at det er foretatt nygrøfting av myr, da vi finner eldre grøftesystemer på oversiden av de grøftene som er grøfterensket», skriver landbrukskontoret.

Samtidig peker kontoret på en rekke kritikkverdige forhold:

Flere kjørespor er ikke pusset opp etter skogdriften.

Det er kjørt for nær myr med lastbærer.

Det er hogd og kjørt ut virke på myr og myrskog.

Manglende kantsone mot myr.

«Ganske røft skogbruk»

Etter dette klagde forbundet til Statsforvalteren. Svaret derfra var at landbrukskontoret «ikke har gjort et enkeltvedtak som kan påklages».

Likevel pekes det på at allmenningen har utført «ganske røft skogbruk».

Daglig leder i Vang Almenning, Magne Svenkerud, sier det vil se røft ut de første tre årene etter slike tiltak.

– Men etter hvert vil det gro til. Området er nå stort sett plantet, og det som gjenstår vil bli tatt til våren, sier han.

Svenkerud forteller at skogen kommer til å se helt annerledes ut til sommeren, og påpeker at videoen fra Naturvernforbundet, som ligger i toppen av denne saken, er tatt i en regnværsperiode.

SKOGSDRIFT: Selve bekkeløpet er uforandret, men det er skader i terrenget på begge siden av bekken. Foto: Naturvernforbundet i Innlandet

Svenkerud sier at allmenningen alltid følger myndighetenes anbefalinger når det gjelder planting etter hogst. Samtidig forteller han at Vang Almenning har bestilt 600 000 planter som skal settes ut i år, og at dette vil binde klimagasser i flere år framover.

Naturvernforbundet mener uansett at gravingen er vesentlig dypere og mer omfangsrik enn de opprinnelige grøftene.

Svenkerud er ikke enig.

– Grøfta er omtrent en meter dyp, og det er riktig dybde for en skogsgrøft, mener han.

Les også: EU vurderer forbud mot norsk måte å drive skogbruk

Klager til Sivilombudet

Naturvernforbundet mener det er uheldig at saken har «stoppet opp» hos Statsforvalteren. De bringer den derfor videre til Sivilombudet.

– Det er ikke bra at kommunen i dette tilfellet sitter med den endelige avgjørelsen, uten ankemulighet, sier Ole Midthun i Naturvernforbundet.

Han mener også at tette bånd mellom landbrukskontorene og skogbruket gjør det vanskelig å nå gjennom for utenforstående.

Landbrukssjef Jørn-R. Follum ved Hedmarken landbrukskontor svarer at dette er en type påstand som er vanskelig å kommentere.

– Vi har en veiledningsplikt overfor skogbruket, der vi har et tett samarbeid. Meningen er at denne nære kontakten skal sikre blant annet bærekraftig skogbruk, sier han.

Follum viser også til at Naturvernforbundet har unnlatt å møte opp ved Statsforvalterens befaring i saken.

Midthun svarer at de hadde ønsket å delta, men at dette ikke er så lett for frivillige organisasjoner, særlig når befaringen foregår i arbeidstida.