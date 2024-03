- Skiskytter Sivert Bakken har vært ute av spill i to sesonger på grunn av en hjertebetennelse.

- Han har tidligere blitt operert for hjerteflimmer, og betennelsen kom etter tredje dose med covid-vaksinen.

- Til tross for sykdommen, har Bakken holdt seg aktiv ved å trene skyting og jobbe i en sportsbutikk.

- Nå er han tilbake i vanlig trening og sikter mot OL i Milano og Cortina i 2026.

- Bakken har vært elitelandslagsløper i to sesonger, men uten resultater å vise til kan landslagsplassen henge i en tynn tråd.

- Han lader nå opp til neste sesong, med mål om å rekke sesongstarten på Natrudstilen i november.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.